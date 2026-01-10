Hindustan Hindi News
गर्लफ्रेंड की मां ने कराई शादी, बाप दे रहा था धमकी; लव मैरिज कर मारा गया प्रेमी, गोली मारकर हत्या

संक्षेप:

अविनाश गांव की ही एक लड़की से बातचीत करता था। दोनों एक दूससे प्यार करते थे। बेटे ने मां को इसकी जानकारी भी दी थी। यह बताया कि कुछ दिनों पूर्व लड़की की मां ने उसे बुलाकर अपनी पुत्री से जबरन शादी करा दी।

Jan 10, 2026 11:29 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बेला थाना क्षेत्र के रोइआही गांव की है। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। युवक के माता पिता ने आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बेटे की हत्या से परिवार में मातम छा गया है। घटना को लेकर इलाके में कई प्रकार की चर्चा हो रही है।

भारत-नेपाल सीमा से सटे परिहार प्रखंड के बेला थाना क्षेत्र के धुनियामाटोल मठ के समीप शुक्रवार सुबह युवक अविनाश कुमार (20) का शव मिला। वह रोइआही गांव निवासी वीरेंद्र महतो का पुत्र था। सूचना मिलते ही बेला थानाध्यक्ष अचल अनुराग पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक एवं एक देसी कट्टा बरामद किया है, जिसमें खोखा फंसा हुआ था। पुलिस को घटना स्थल से कुछ लीड भी मिले हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अविनाश गांव की ही एक लड़की से बातचीत करता था। दोनों एक दूससे प्यार करते थे। बेटे ने मां को इसकी जानकारी भी दी थी। यह बताया कि कुछ दिनों पूर्व लड़की की मां ने उसे बुलाकर अपनी पुत्री से जबरन शादी करा दी। शादी करके बेटी को विदा करने के लिए दबाव बना रही थी। दूसरी ओर लड़की के पिता अविनाश को लगातार धमकी दे रहे थे।

थानाध्यक्ष ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। पुलिस लड़की और उसके परिजनों से बात करेगी। लड़की के माता पिता को फिालहाल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लड़के के मोबाइल की भी जांच की रही है। जरूरत पड़ी तो लड़की के मोबाइल को भी खंगाला जाएगा। थानाध्यक्ष ने जल्द से जल्द कांड का उद्भेदन और आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
