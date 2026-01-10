गर्लफ्रेंड की मां ने कराई शादी, बाप दे रहा था धमकी; लव मैरिज कर मारा गया प्रेमी, गोली मारकर हत्या

संक्षेप: अविनाश गांव की ही एक लड़की से बातचीत करता था। दोनों एक दूससे प्यार करते थे। बेटे ने मां को इसकी जानकारी भी दी थी। यह बताया कि कुछ दिनों पूर्व लड़की की मां ने उसे बुलाकर अपनी पुत्री से जबरन शादी करा दी।

बिहार के सीतामढ़ी में एक युवक की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बेला थाना क्षेत्र के रोइआही गांव की है। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। युवक के माता पिता ने आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बेटे की हत्या से परिवार में मातम छा गया है। घटना को लेकर इलाके में कई प्रकार की चर्चा हो रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारत-नेपाल सीमा से सटे परिहार प्रखंड के बेला थाना क्षेत्र के धुनियामाटोल मठ के समीप शुक्रवार सुबह युवक अविनाश कुमार (20) का शव मिला। वह रोइआही गांव निवासी वीरेंद्र महतो का पुत्र था। सूचना मिलते ही बेला थानाध्यक्ष अचल अनुराग पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक एवं एक देसी कट्टा बरामद किया है, जिसमें खोखा फंसा हुआ था। पुलिस को घटना स्थल से कुछ लीड भी मिले हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अविनाश गांव की ही एक लड़की से बातचीत करता था। दोनों एक दूससे प्यार करते थे। बेटे ने मां को इसकी जानकारी भी दी थी। यह बताया कि कुछ दिनों पूर्व लड़की की मां ने उसे बुलाकर अपनी पुत्री से जबरन शादी करा दी। शादी करके बेटी को विदा करने के लिए दबाव बना रही थी। दूसरी ओर लड़की के पिता अविनाश को लगातार धमकी दे रहे थे।