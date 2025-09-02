एक्स बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड करती थी बात; नाराज प्रेमी ने युवक को मार दी गोली, हथियार समेत गिरफ्तार

पटना मे 29 अगस्त को गौतम को गोली मारने के आरोपी अभिषेक आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड से एक्स बॉयफ्रेंड की बातचीत से नाराज था। इसी को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद उसने गोली मार दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

राजधानी पटना में गौतम नाम के युवक को गाली मारने के मामले मे पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि गर्लफ्रेंड से एक्स बॉयफ्रेंड की बातचीत से प्रेमी अभिषेक नाराज था। और इसी के चलते उसने गौतम को गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक आनंद को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन गौतम ने अभिषेक को कॉल करके बुलाया था। इस दौरान गर्लफ्रेंड के सामने उसका अभिषेक से विवाद हुआ। गाली-गलौज हो गई, जिसके बाद अभिषेक गर्लफ्रेंड से साथ वहां से चला गया।

लेकिन फिर दोबारा प्रेमिका को छोड़कर दोबारा पिस्टल लेकर पहुंचा, और गौतम की गर्दन में गोली मार दी। और फिर भाग गया, बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड दोनों से बात करती थी। घटना रामकृष्ण नगर इलाके के भूपतिपुर है। लड़की और गौतम के बीच कई सालों से अफेयर था, जबकि अभिषेक का भी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसको गौतम से प्रेमिका का बात करना अच्छा नहीं लगता था। इसी को लेकर विवाद हुआ, फिर गौतम को रास्ते से हटाने के लिए उसने जान से मारने की कोशिश की।