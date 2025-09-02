Girlfriend used to talk to ex boyfriend Angry boyfriend shot the young man arrested along with the weapon एक्स बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड करती थी बात; नाराज प्रेमी ने युवक को मार दी गोली, हथियार समेत गिरफ्तार, Bihar Hindi News - Hindustan
पटना मे 29 अगस्त को गौतम को गोली मारने के आरोपी अभिषेक आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड से एक्स बॉयफ्रेंड की बातचीत  से नाराज था। इसी को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद उसने गोली मार दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 2 Sep 2025 10:28 PM
राजधानी पटना में गौतम नाम के युवक को गाली मारने के मामले मे पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि गर्लफ्रेंड से एक्स बॉयफ्रेंड की बातचीत से प्रेमी अभिषेक नाराज था। और इसी के चलते उसने गौतम को गोली मार दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक आनंद को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन गौतम ने अभिषेक को कॉल करके बुलाया था। इस दौरान गर्लफ्रेंड के सामने उसका अभिषेक से विवाद हुआ। गाली-गलौज हो गई, जिसके बाद अभिषेक गर्लफ्रेंड से साथ वहां से चला गया।

लेकिन फिर दोबारा प्रेमिका को छोड़कर दोबारा पिस्टल लेकर पहुंचा, और गौतम की गर्दन में गोली मार दी। और फिर भाग गया, बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड दोनों से बात करती थी। घटना रामकृष्ण नगर इलाके के भूपतिपुर है। लड़की और गौतम के बीच कई सालों से अफेयर था, जबकि अभिषेक का भी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसको गौतम से प्रेमिका का बात करना अच्छा नहीं लगता था। इसी को लेकर विवाद हुआ, फिर गौतम को रास्ते से हटाने के लिए उसने जान से मारने की कोशिश की।

जानकारी देते हुए पूर्वी एसपी ने बताया कि घटना में इस्तेमाल बाइक और हथियार बरामद किए हैं। अभिषेक के अन्य साथी फरार चल रहे हैं। अभिषेक को पुलिस ने अरवल से गिरफ्तार किया है। उसके अन्य साथियों की तलाश भी जारी है। छापेमारी के दौरान से अभिषेक के घर से पिस्टल की गोलियां भी मिली हैं। वहीं घायल गौतम का इलाज पटना में चल रहा है।