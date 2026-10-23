थाने से सुसाइड करने भागी युवती ने लड़की की नाक काटी, पटना में हाईवोल्टेज ड्रामा

पटना में महिला थाना में प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद के बाद युवती सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक की ओर भाग गई। उसे बचाने गई एक अन्य युवती की प्रेमिका ने नाक काट दी। जख्मी लड़की का एम्स में इलाज चल रहा है।

पटना, हिन्दुस्तान। राजधानी में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। महिला थाने में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद एक युवती कथित तौर पर आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे ट्रैक की ओर भागने लगी। उसे बचाने पहुंची दूसरी युवती की नाक काट ली गई । घटना में घायल युवती को पहले गर्दनीबाग अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना एम्स रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े लोगों को हिरासत में रखा है। हालांकि, महिला थानेदार के अनुसार, खबर लिखे जाने तक मामले में लिखित आवेदन नहीं मिला था।

घायल युवती इसिता के अनुसार, इस पूरे विवाद के केंद्र में आशुतोष नाम का युवक है। वह मूल रूप से अरवल जिले का रहने वाला है और वर्तमान में पटना के बेली रोड इलाके में रहता है। आशुतोष मसौढ़ी के एक सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि मीठापुर की रहने वाली एक युवती के साथ उसका करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

युवती के आरोप के मुताबिक, शुक्रवार को उसे बुलाया गया था। उसने दावा किया कि आशुतोष ने उसे बाइक पर बैठाने के बाद धक्का दे दिया। इसके बाद उसने महिला थाने जाने की बात कही। युवती के अनुसार, आशुतोष खुद उसे महिला थाने लेकर पहुंच गया।

बाइक से धक्का देने का भी आरोप इसिता ने आरोप लगाया कि आशुतोष ने शुक्रवार को उसे बुलाया गया था। आशुतोष ने उसे बाइक पर बैठाने के बाद धक्का दे दिया। इसके बाद उसने महिला थाने जाने की बात कही। युवती के अनुसार, आशुतोष खुद उसे महिला थाने लेकर पहुंच गया।

वहां पहुंचने के बाद इसिता नाम की युवती और उसके भाई को भी बुलाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। युवती का आरोप है कि इसिता और उसके भाई ने उसे धमकाया तथा उसके खिलाफ महिला थाने में आवेदन देने की बात कही।

इसिता ने बताई अलग कहानी दूसरी ओर, घायल युवती इसिता का कहना है कि आशुतोष से उसकी बचपन से दोस्ती है। वहीं, आशुतोष का आरोप है कि मीठापुर की रहने वाली उसकी प्रेमिका उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आशुतोष के बुलाने पर इसिता अपने भाई के साथ महिला थाने पहुंची थी। वहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान आशुतोष की प्रेमिका वहां से निकलकर आत्महत्या करने के इरादे से भागने लगी।

ट्रेन से कटने जा रही युवती को बचाने पहुंचे लोग बताया जा रहा है कि युवती को रोकने के लिए आशुतोष और इसिता का भाई उसके पीछे दौड़े। युवती यारपुर की ओर रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गई थी और ट्रेन से कटने की कोशिश करने जा रही थी। पीछा करते हुए दोनों गर्दनीबाग थाना के आगे पहुंचे, जहां युवती को पकड़ लिया गया।

इसी दौरान इसिता भी वहां पहुंची और युवती को पकड़ने का प्रयास किया। इसिता का आरोप है कि युवती ने उसका मुंह पकड़कर दांत से उसकी नाक काट ली और काटे गए हिस्से को सड़क पर फेंक दिया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मौके पर जुटे लोगों ने की मारपीट नाक काटने की घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आक्रोश जताया। आरोप है कि इसिता के भाई और आसपास के लोगों ने आरोपित युवती के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की। इसके बाद युवती को पकड़कर महिला थाने के हवाले कर दिया गया।

घायल इसिता को इलाज के लिए गर्दनीबाग अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना एम्स रेफर कर दिया गया। प्रेमी एम्स में जख्मी युवती को छोड़ फरार हो गया।