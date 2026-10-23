थाने से सुसाइड करने भागी युवती ने लड़की की नाक काटी, पटना में हाईवोल्टेज ड्रामा
पटना में महिला थाना में प्रेमी और प्रेमिका के बीच विवाद के बाद युवती सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक की ओर भाग गई। उसे बचाने गई एक अन्य युवती की प्रेमिका ने नाक काट दी। जख्मी लड़की का एम्स में इलाज चल रहा है।
पटना, हिन्दुस्तान। राजधानी में प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद ने शुक्रवार को हिंसक रूप ले लिया। महिला थाने में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद एक युवती कथित तौर पर आत्महत्या करने के इरादे से रेलवे ट्रैक की ओर भागने लगी। उसे बचाने पहुंची दूसरी युवती की नाक काट ली गई । घटना में घायल युवती को पहले गर्दनीबाग अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना एम्स रेफर कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों से जुड़े लोगों को हिरासत में रखा है। हालांकि, महिला थानेदार के अनुसार, खबर लिखे जाने तक मामले में लिखित आवेदन नहीं मिला था।
घायल युवती इसिता के अनुसार, इस पूरे विवाद के केंद्र में आशुतोष नाम का युवक है। वह मूल रूप से अरवल जिले का रहने वाला है और वर्तमान में पटना के बेली रोड इलाके में रहता है। आशुतोष मसौढ़ी के एक सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि मीठापुर की रहने वाली एक युवती के साथ उसका करीब एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
युवती के आरोप के मुताबिक, शुक्रवार को उसे बुलाया गया था। उसने दावा किया कि आशुतोष ने उसे बाइक पर बैठाने के बाद धक्का दे दिया। इसके बाद उसने महिला थाने जाने की बात कही। युवती के अनुसार, आशुतोष खुद उसे महिला थाने लेकर पहुंच गया।
बाइक से धक्का देने का भी आरोप
इसिता ने आरोप लगाया कि आशुतोष ने शुक्रवार को उसे बुलाया गया था। आशुतोष ने उसे बाइक पर बैठाने के बाद धक्का दे दिया। इसके बाद उसने महिला थाने जाने की बात कही। युवती के अनुसार, आशुतोष खुद उसे महिला थाने लेकर पहुंच गया।
वहां पहुंचने के बाद इसिता नाम की युवती और उसके भाई को भी बुलाया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। युवती का आरोप है कि इसिता और उसके भाई ने उसे धमकाया तथा उसके खिलाफ महिला थाने में आवेदन देने की बात कही।
इसिता ने बताई अलग कहानी
दूसरी ओर, घायल युवती इसिता का कहना है कि आशुतोष से उसकी बचपन से दोस्ती है। वहीं, आशुतोष का आरोप है कि मीठापुर की रहने वाली उसकी प्रेमिका उसे ब्लैकमेल कर रही थी। आशुतोष के बुलाने पर इसिता अपने भाई के साथ महिला थाने पहुंची थी। वहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो रही थी। इसी दौरान आशुतोष की प्रेमिका वहां से निकलकर आत्महत्या करने के इरादे से भागने लगी।
ट्रेन से कटने जा रही युवती को बचाने पहुंचे लोग
बताया जा रहा है कि युवती को रोकने के लिए आशुतोष और इसिता का भाई उसके पीछे दौड़े। युवती यारपुर की ओर रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गई थी और ट्रेन से कटने की कोशिश करने जा रही थी। पीछा करते हुए दोनों गर्दनीबाग थाना के आगे पहुंचे, जहां युवती को पकड़ लिया गया।
इसी दौरान इसिता भी वहां पहुंची और युवती को पकड़ने का प्रयास किया। इसिता का आरोप है कि युवती ने उसका मुंह पकड़कर दांत से उसकी नाक काट ली और काटे गए हिस्से को सड़क पर फेंक दिया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
मौके पर जुटे लोगों ने की मारपीट
नाक काटने की घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आक्रोश जताया। आरोप है कि इसिता के भाई और आसपास के लोगों ने आरोपित युवती के साथ मारपीट और धक्का-मुक्की की। इसके बाद युवती को पकड़कर महिला थाने के हवाले कर दिया गया।
घायल इसिता को इलाज के लिए गर्दनीबाग अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे पटना एम्स रेफर कर दिया गया। प्रेमी एम्स में जख्मी युवती को छोड़ फरार हो गया।
फिलहाल मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग आरोप लगाए गए हैं। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, दो लाख रुपये लेने, ब्लैकमेलिंग और नाक काटने के आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।