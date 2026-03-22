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देर रात प्रेमी से मिल लौटी प्रेमिका, सुबह पंखे से लटकती लाश बरामद; 1 ही मकान में रहते थे दोनों

Mar 22, 2026 07:28 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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प्रेमिका प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके माता-पिता पटना पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद मतका का दीघा घाट पर दाह संस्कार कर दिया गया।

देर रात प्रेमी से मिल लौटी प्रेमिका, सुबह पंखे से लटकती लाश बरामद; 1 ही मकान में रहते थे दोनों

बिहार की राजधानी पटना के कस्तूरबा नगर में रहने वाली युवती ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र की है। वह प्रेमी के साथ रहती थी। दोनों की शादी भी होने वाली थी। उसने आत्महत्या क्यों की? इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। घटना की छानबीन की जा रही है। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम से जांच कराई जाएगी। लड़की भागलपुर की स्थाई निवासी थी।

जानकारी के मुताबिक प्रेमिका प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद उसके माता-पिता पटना पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद मतका का दीघा घाट पर दाह संस्कार कर दिया गया। भागलपुर की 25 वर्षीया एक युवती कस्तूरबानगर में रहकर पढ़ाई करती थी। उसी मकान के दूसरे फ्लैट में उसका प्रेमी भी रहता है। दोनों की शादी होने वाली थी। शुक्रवार की रात डेढ़ बजे के करीब प्रेमी से बातचीत कर वह अपने कमरे में सोने चली गई। सुबह उसका प्रेमी जब कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज नहीं आई। आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी।

मकान में रहने वाले अन्य लोगों के जुटने के बाद दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। युवती कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा है जिससे पता चल सके कि उसने ऐसा कदम उठाया है। पुलिस प्रेमी युवक और माता पिता से जानकारी जुटा रही है।

फंदे से उताकर प्रेमी युवती को अन्य लोगों की मदद से जल्द उठाकर दीघा स्थित एक निजी अस्पताल ले गया। लेकिन, तबतक उसकी मौत हो चुकी थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया तो वापस लेकर आ गया। पिता और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस परिजनों के बयान का इंतजार कर रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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