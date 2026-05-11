अजय और तब्बू की लव स्टोरी में प्रेमिका ही निकली विलेन; आंख फोड़ने और गुप्तांग काटने से हुआ शक

मामले को आत्महत्या का रुप देने के लिए शव को बथान में फंदे से लटका दिया था। लेकिन अजय की आंख फोड़ने और उसके गुप्तांग को काटने की घटना से पुलिस को हत्या का संदेह हो गया था।

बिहार के मोतिहारी जिले में अजय और तब्बू की लव स्टोरी में प्रेमिका तब्बू के ही विलेन होने की बात सामने आई है। दरअसल हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लोहियार छतवनिया टोला में शुक्रवार की रात अजय पटेल की हुई हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। अजय की हत्या प्रेमिका तब्बू ने ही कराई थी। पुलिस ने नामजद अभियुक्त के घर से हत्या के बाद फंदे से लटकाई गई रस्सी, स्मार्ट फोन, चप्पल व एयर बड बरामद किया है। साक्ष्य व वारदात के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने तब्बू को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, घटना में शामिल सात अन्य नामजद अभियुक्त फरार हैं।

डीएसपी रवि कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मठ लोहियार के छतवनिया गांव में ध्रुव पटेल के पुत्र अजय पटेल(26 ) की हत्या उसकी प्रेमिका तब्बू खातून और उसके पति असलम मियां ने अन्य छह बदमाशों के साथ मिलकर की थी। इसके बाद मामले को आत्महत्या का रुप देने के लिए शव को बथान में फंदे से लटका दिया था। लेकिन अजय की आंख फोड़ने और उसके गुप्तांग को काटने की घटना से पुलिस को हत्या का संदेह हो गया था। पुलिस तब्बू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। इस दौरान पुलिस की सख्ती पर तब्बू टूट गई और उसने अजय की हत्या का पूरा खुलासा कर दिया।

तब्बू ने अजय से प्रेम संबंध की बात स्वीकार की। बताया कि अजय संग वीडियो वायरल होने से उसके पति असलम को अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी। डर से अजय लुधियाना चला गया। उसके बाद असलम ने अजय की हत्या करने की साजिश रची। अजय को शक नहीं हो इसके लिए असलम नेपाल चला गया। तब्बू ने अजय को लुधियाना से बुला लिया। दो दिन पहले अजय घर पहुंचा था। साजिश के तहत तब्बू ने अजय को बुलाया। जहां घात लगाए तब्बू के पति असलम और अन्य अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया।