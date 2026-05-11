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अजय और तब्बू की लव स्टोरी में प्रेमिका ही निकली विलेन; आंख फोड़ने और गुप्तांग काटने से हुआ शक

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, अरेराज, मोतिहारी
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मामले को आत्महत्या का रुप देने के लिए शव को बथान में फंदे से लटका दिया था। लेकिन अजय की आंख फोड़ने और उसके गुप्तांग को काटने की घटना से पुलिस को हत्या का संदेह हो गया था।

अजय और तब्बू की लव स्टोरी में प्रेमिका ही निकली विलेन; आंख फोड़ने और गुप्तांग काटने से हुआ शक

बिहार के मोतिहारी जिले में अजय और तब्बू की लव स्टोरी में प्रेमिका तब्बू के ही विलेन होने की बात सामने आई है। दरअसल हरसिद्धि थाना क्षेत्र के मठ लोहियार छतवनिया टोला में शुक्रवार की रात अजय पटेल की हुई हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। अजय की हत्या प्रेमिका तब्बू ने ही कराई थी। पुलिस ने नामजद अभियुक्त के घर से हत्या के बाद फंदे से लटकाई गई रस्सी, स्मार्ट फोन, चप्पल व एयर बड बरामद किया है। साक्ष्य व वारदात के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने तब्बू को रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं, घटना में शामिल सात अन्य नामजद अभियुक्त फरार हैं।

डीएसपी रवि कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मठ लोहियार के छतवनिया गांव में ध्रुव पटेल के पुत्र अजय पटेल(26 ) की हत्या उसकी प्रेमिका तब्बू खातून और उसके पति असलम मियां ने अन्य छह बदमाशों के साथ मिलकर की थी। इसके बाद मामले को आत्महत्या का रुप देने के लिए शव को बथान में फंदे से लटका दिया था। लेकिन अजय की आंख फोड़ने और उसके गुप्तांग को काटने की घटना से पुलिस को हत्या का संदेह हो गया था। पुलिस तब्बू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगी। इस दौरान पुलिस की सख्ती पर तब्बू टूट गई और उसने अजय की हत्या का पूरा खुलासा कर दिया।

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तब्बू ने अजय से प्रेम संबंध की बात स्वीकार की। बताया कि अजय संग वीडियो वायरल होने से उसके पति असलम को अवैध संबंध की जानकारी हो गई थी। डर से अजय लुधियाना चला गया। उसके बाद असलम ने अजय की हत्या करने की साजिश रची। अजय को शक नहीं हो इसके लिए असलम नेपाल चला गया। तब्बू ने अजय को लुधियाना से बुला लिया। दो दिन पहले अजय घर पहुंचा था। साजिश के तहत तब्बू ने अजय को बुलाया। जहां घात लगाए तब्बू के पति असलम और अन्य अपराधियों ने इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया।

हत्या करने से पहले अजय की जमकर पिटाई की गई थी। उसकी आंख फोड़ दी गई और गुप्तांग काट दिया गया। हत्या के बाद आत्महत्या का रुप देने के लिए अजय के शव को फंदा से लटका दिया गया। मालूम हो कि असलम मूल रुप से बड़ा बरियारपुर का रहने वाला है। जिसको चार बच्चे हैं। असलम ने प्रेम प्रसंग में अपनी चचेरी बहन तब्बू से शादी कर ली थी। तब्बू से दो बच्चे भी हैं। असलम, खूबलाल साह हत्या कांड संख्या 112/2026 का भी नामजद अभियुक्त है। छापेमारी टीम में डीएसपी रवि कुमार, इंस्पेक्टर अजय कुमार, हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार सहित अन्य शामिल थे।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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