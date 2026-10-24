प्रेमिका ने प्रेमी की दोस्त की नाक दांत से काटी, थाने में 1 युवक के लिए 2 युवतियों में भिड़ंत

पटना के गर्दनीबाग महिला थाने पर पहुंचीं दो युवतियां आपस में भिड़ गईं। एक युवती ने दूसरी की नाक दांत से काट लिया।

पटना, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग महिला थाने पर शुक्रवार को उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब प्रेम-प्रसंग से जुड़े विवाद में वहां पहुंचीं दो युवतियां एक युवक को लेकर आपस में भिड़ गईं। दोनों में एक युवती उसकी प्रेमिका और दूसरी बचपन की दोस्त बताई जाती हैं। इस दौरान कथित प्रेमिका ने प्रेमी की दोस्त की नाक पर दांत से काटकर उसे घायल कर दिया। प्रेमिका ने युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक कई बार संबंध बनाने और बहाने बनाकर दो लाख रुपए ठग लेने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घायल युवती को गर्दनीबाग अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर कर दिया गया। महिला थानेदार के मुताबिक युवक और युवतियों के बीच आपसी विवाद हुआ था। मारपीट के दौरान एक युवती की नाक पर मामूली खरोंच आई है। इस मामले में किसी भी पक्ष ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई है लेकिन, पुलिस वास्तिविक स्थिति का पता लगाने में जुट गई है।

एक साल से चल रहा प्रेम-प्रसंग जानकारी के मुताबिक मूल रूप से अरवल का रहने वाला युवक मसौढ़ी के एक सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर कार्यरत है। एक युवती का आरोप है कि युवक के साथ उसका एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। इस दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही जरूरत के नाम पर उससे दो लाख रुपये भी ले लिये। जब उसने शादी की बात कही तो युवक मुकरने लगा। इस वजह से दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। बात बढ़ कर थाना पुलिस तक पहुंच गई। शुक्रवार को युवक खुद ही युवती के साथ महिला थाने लेकर पहुंचा।

आत्महत्या के लिए रेलवे लाइन की ओर दौर पड़ी प्रेमिका इसी बीच युवक की एक दोस्त अपने भाई के साथ वहां पहुंच गई। आरोप है कि सभी ने युवती को धमकाया और उसके खिलाफ महिला थाने में आवेदन देने की बात कही। इसके बाद युवती आत्महत्या करने की बात कहते हुए यारपुर रेलवे लाइन की ओर दौड़ पड़ी। इसी दौरान उसने युवक की दोस्त पर हमला कर दांत से उसकी नाक काट ली जिससे वह जख्मी हो गई।