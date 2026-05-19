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प्रेमी की सिर काटकर हत्या में प्रेमिका और पति की साजिश, अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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हत्या के बाद उसका धड़ रेलवे लाइन के समीप फेंक दिया गया था, ताकि मामले को हादसे का रूप दिया जा सके। मामले में पुलिस ने कौशल नगर निवासी मृतक के दोस्त छोटू की पत्नी खुशबू कुमारी उर्फ खुशबू रानी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल महिला का पति छोटू यादव फरार है।

प्रेमी की सिर काटकर हत्या में प्रेमिका और पति की साजिश, अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम

पटना के गर्दनीबाग निवासी ऑटो चालक चंदन की मौत की गुत्थी सुलझ गई है। उसकी मौत ट्रेन से कटने से नहीं हुई थी, बल्कि साजिश के तहत सिर काटकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद उसका धड़ रेलवे लाइन के समीप फेंक दिया गया था, ताकि मामले को हादसे का रूप दिया जा सके। मामले में पुलिस ने कौशल नगर निवासी मृतक के दोस्त छोटू की पत्नी खुशबू कुमारी उर्फ खुशबू रानी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल महिला का पति छोटू यादव फरार है।

पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या की गई। सचिवालय डीएसपी-1 डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि पुलिस छोटू की तलाश में छापेमारी कर रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। खुशबू कुमारी को रिमांड पर लेकर भी पूछताछ की जाएगी।

अनीसाबाद के धीराचक निवासी ऑटो चालक चंदन कुमार बीते मंगलवार सुबह घर से निकला था। इसके बाद से उसका कोई अता-पता नहीं था। घर नहीं लौटने पर गुरुवार को परिजन उसकी गुमशुदगी की शिकायत लेकर गर्दनीबाग थाना पहुंचे थे। इसी दौरान उन्हें एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे एक अज्ञात युवक की सिर कटी लाश मिलने की सूचना मिली। बाद में शुक्रवार को परिजनों ने उसकी पहचान चंदन के रूप में की।

पोस्टमार्टम के बाद गुस्साए परिजनों और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार दोपहर जमकर हंगामा किया। आगजनी कर अनीसाबाद-फुलवारी मुख्य सड़क को करीब दो घंटे तक जाम रखा गया। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना से पहले चंदन को कौशल नगर निवासी छोटू के साथ देखा गया था। इसके बाद शक की सुई छोटू यादव और उसकी पत्नी खुशबू कुमारी पर गई। हवाई अड्डा थाना पुलिस ने पहले इस मामले में यूडी केस दर्ज किया था। बाद में चंदन के पिता के आवेदन पर छोटू सहित 10 नामजद आरोपितों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि चंदन का खुशबू से प्रेम-प्रसंग था। इसी को लेकर साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार इस साजिश में खुशबू कुमारी भी शामिल थी। जांच में महिला की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने रविवार को उसे उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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