गांव के लड़के से था लव अफेयर, लड़की की हत्या कर 3 फीट गड्ढे में गाड़ा; नालंदा में हॉरर किलिंग

नालंदा जिले के नूरसराय थाना इलाके में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। जहां परिवारवालों पर युवती की हत्या कर गड्ढे में दफनाने का आरोप है। घटना के बाद से परिजन फरार है। बताया जा रहा है कि लड़की का गांव के युवक से लव अफेयर चल रहा था।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, निज प्रतिनिधि, नूरसराय (नालंदा)Sat, 27 Sep 2025 10:49 PM
नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। युवती की हत्या कर शव को गड्ढे में दफना दिया गया। बदबू आने पर शनिवार को ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शाशी नदी के किनारे तीन फीट गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला गया। मृतका की उम्र 19 वर्ष है। ग्रामीणों की मानें तो वह गांव के ही युवक से प्रेम करती थी। उसके साथ दो बार भाग गयी थी।

यह भी चर्चा है कि युवती गर्भवती थी। घटना के बाद युवती के परिवार के लोग गांव छोड़कर फरार हो गये हैं। पुलिस ने युवती के छोटे भाई से पूछताछ की। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ। घटनास्थल के पास से इंजेक्शन और अन्य सामान बरामद हुए हैं। आशंका है कि जहर देकर उसकी हत्या की गयी है। ग्रामीणों ने बताया कि नदी के किनारे बड़ी संख्या में कुत्ते मंडरा रहे थे।

ग्रामीण वहां पहुंचे तो बदबू आ रही थी। इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी टू संजय कुमार जायसवाल, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गड्ढा खोदा गया। शव एक बोरे में भरकर दफनाया गया था। श्वान दस्ता व एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल की जांच की है। पुलिस की मानें तो शव को तीन-चार दिन पहले दफनाया गया था। शव की हालत खराब हो रही थी। डीएसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि मौत कैसे हुई है।