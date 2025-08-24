बिहार में ट्यूशन पढ़ाने जा रही शिक्षिका का अपहरण, जबरन बाइक पर बैठा ले जाने का आरोप

बताया जाता है कि थाना क्षेत्र के एक गांव से 16 वर्षीया किशोरी का अपहरण किया गया है। किशोरी 12 अगस्त की ट्यूशन पढ़ाने गई थी। मामले में 10 दिन बाद बैरिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

बिहार में एक शिक्षिका के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पश्चिम चंपारण जिले में बैरिया थाना क्षेत्र के गांव से ट्यूशन पढ़ाने जा रही एक शिक्षिका का अपहरण कर लिया गया है। इस मामले में अपह्रता की मां के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है। घटना के 10 दिन बाद एफआईआर हुई है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर कर लिया गया है। अपह्रता की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है।

किशोरी की मां ने पुलिस से बताया है कि उसकी बड़ी पुत्री शाम को ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी।