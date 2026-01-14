Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsGirl student watching TV at home killed by gunshot conspiracy or accident investigating Police
घर में टीवी देख रही छात्रा की गोली लगने से कैसे हो गई मौत, साजिश या हादसा?

घर में टीवी देख रही छात्रा की गोली लगने से कैसे हो गई मौत, साजिश या हादसा?

संक्षेप:

सुपौल जिले के भीमनगर में घर में बैठकर टीवी देख रही एक छात्रा की मौत हो गई। परिजन का कहना है कि लड़की गिर गई थी, जिससे चोट लगी। हालांकि, पोस्टमार्टम में उसके शरीर से गोली निकली है, जिससे शक गहरा गया है।

Jan 14, 2026 10:44 pm IST
बिहार के सुपौल जिले के भीमनगर वार्ड 11 में 11वीं की छात्रा की गोली लगने से मौत हो गई। मृतका रूपेश उर्फ रॉकी सिंह की पुत्री अपेक्षा सिंह (16) है। घटना उस वक्त घटी, जब अपेक्षा हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे की है। हालांकि, मृतका के चाचा ने पुलिस को दिए आवेदन में गोली लगने का जिक्र तक नहीं किया है। जबकि छात्रा की बॉडी से डॉक्टरों ने गोली निकाली है। वहीं परिजनों ने यूडी केस दर्ज कराया है, जबकि पुलिस पोस्टमार्टम के बाद अलग-अलग बिंदुओं पर मामले की तहकीकात में जुट गई है।

बताया जा रहा है कि रूपेश की पुत्री अपेक्षा अपने घर के हॉल में मंगलवार शाम टीवी देख रही थी। इसी क्रम में वह अचानक से गिरी। गिरने की आवाज सुनकर उसके चाचा सुमित सिंह बाथरूम से निकले और अपेक्षा को उठाया। उसके नाक से खून निकल रहा था। आनन-फानन में परिजन उसे वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना पर भीमनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और परिजन से पूछताछ के बाद बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉ. ठाकुर प्रसाद ने बताया कि बुलेट इंज्यूरी से मौत का इन्क्वेस्ट आया था। काफी मशक्कत के बाद पोस्टमार्टम में गोली मिली, जिसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतका के पिता संवेदक हैं। पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव ले गये। वहीं अपेक्षा की मौत से परिजनों में मातम छाया हुआ है।

एसपी बोले-परिजन कुछ छुपा रहे, शंका होने पर कराया पोस्टमार्टम

उधर, एसपी शरथ आरएस ने बताया कि घटना मंगलवार शाम की है। छात्रा के परिजन ने कहा था कि गिरने के कारण इंज्यूरी से मौत हुई है। मामला संदिग्ध होने पर शव को पोस्टमार्टम कराया गया तो अपेक्षा की बॉडी से बुलेट मिला है। पुलिस मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान में जुट गई है। परिजन कुछ तथ्य छिपा रहे हैं, जिसके चलते घटना के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। बावजूद पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है।

