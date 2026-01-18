Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsGirl student jumped before train before sub inspector exam in Muzaffarpur Bihar
दारोगा परीक्षा से पहले ट्रेन के आगे कूद गई छात्रा; बहन के साथ डेरा लेकर करती थी तैयारी, मचा कोहराम

संक्षेप:

छात्रा छोटी बहन के साथ खबड़ा में डेरा लेकर पढ़ाई के लिए रहती थी। छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। थानेदार नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि छात्रा का मोबाइल घटनास्थल से नहीं मिला है।

Jan 18, 2026 11:26 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर में खबड़ा गुमटी पर शनिवार देर शाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। कोचिंग से डेरा लौटते समय उसने साइकिल गुमटी के पास खड़ी की और जब ट्रेन आई तो वह कूद गई। उसकी पहचान वैशाली के बलिगांव थाना के गोविंदपुर बेला निवासी सानया कुमारी (20) के रूप में हुई है। उसकी रविवार को दारोगा भर्ती की परीक्षा थी। उसके पिता दीपक कुमार सिंह किसान हैं।

दुर्घटना की सूचना पर पहले पहले जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। घटना आउटर सिग्नल के बाहर का बताकर स्थानीय काजी मोहम्मदपुर थाने को सूचना दी। इसके बाद थाने की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को मेडिकल भेज दिया। मौके पर पहुंचे छात्रा के चाचा मुकेश सिंह ने पुलिस को बताया है कि सानया तीन बहनों में मझली थी। बड़ी बहन की शादी डेढ़ माह पहले हुई थी।

वह छोटी बहन के साथ खबड़ा में डेरा लेकर पढ़ाई के लिए रहती थी। छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। थानेदार नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि छात्रा का मोबाइल घटनास्थल से नहीं मिला है। उसका मोबाइल डेरा पर था या नहीं जानकारी ली जा रही है। उसके मोबाइल व सोशल मीडिया काउंट को खंगाला जाएगा। बताया कि परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। समझाने पर वे माने।

छात्रा की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। साथ रहकर तैयारी कर रही छोटी बहन बार-बार बेहोश हो जा रही थी। पिता दीपक सिंह का रो-रोकर बुरा हाल था। छात्रा एग्जाम को लेकर स्ट्रेस में थी या किसी और कारण से, पुलिस इसकी छानबीन में जुट गई है। काजीमोहम्मदपुर थानाध्यक्ष नवलेश कुमार ने बताया कि स्थिति सामान्य होने पर छोटी बहन से पुलिस लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी लेगी। उससे दोस्तों की भी तलाश की जा रही है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
