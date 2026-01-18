दारोगा परीक्षा से पहले ट्रेन के आगे कूद गई छात्रा; बहन के साथ डेरा लेकर करती थी तैयारी, मचा कोहराम

संक्षेप: छात्रा छोटी बहन के साथ खबड़ा में डेरा लेकर पढ़ाई के लिए रहती थी। छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। थानेदार नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि छात्रा का मोबाइल घटनास्थल से नहीं मिला है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में खबड़ा गुमटी पर शनिवार देर शाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। कोचिंग से डेरा लौटते समय उसने साइकिल गुमटी के पास खड़ी की और जब ट्रेन आई तो वह कूद गई। उसकी पहचान वैशाली के बलिगांव थाना के गोविंदपुर बेला निवासी सानया कुमारी (20) के रूप में हुई है। उसकी रविवार को दारोगा भर्ती की परीक्षा थी। उसके पिता दीपक कुमार सिंह किसान हैं।

दुर्घटना की सूचना पर पहले पहले जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। घटना आउटर सिग्नल के बाहर का बताकर स्थानीय काजी मोहम्मदपुर थाने को सूचना दी। इसके बाद थाने की पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को मेडिकल भेज दिया। मौके पर पहुंचे छात्रा के चाचा मुकेश सिंह ने पुलिस को बताया है कि सानया तीन बहनों में मझली थी। बड़ी बहन की शादी डेढ़ माह पहले हुई थी।

वह छोटी बहन के साथ खबड़ा में डेरा लेकर पढ़ाई के लिए रहती थी। छोटी बहन कॉलेज में पढ़ती है। थानेदार नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि छात्रा का मोबाइल घटनास्थल से नहीं मिला है। उसका मोबाइल डेरा पर था या नहीं जानकारी ली जा रही है। उसके मोबाइल व सोशल मीडिया काउंट को खंगाला जाएगा। बताया कि परिजनों ने पहले पोस्टमार्टम कराने से इनकार किया। समझाने पर वे माने।