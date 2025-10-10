Girl shot dead in Sasaram blood shed over drain dispute village tense सासाराम में लड़की की गोली मारकर हत्या; नाली विवाद में बहा खून, गांव में तनाव, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGirl shot dead in Sasaram blood shed over drain dispute village tense

सासाराम में लड़की की गोली मारकर हत्या; नाली विवाद में बहा खून, गांव में तनाव

सासाराम जिले शिवसागर थाना इलाके में नाली विवाद में 18 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दो परिवारों में विवाद चल रहा था। घटना के बाद से गांव में तनाव स्थिति है। मौके पर पहुंती पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, सासारामFri, 10 Oct 2025 09:45 AM
share Share
Follow Us on
सासाराम में लड़की की गोली मारकर हत्या; नाली विवाद में बहा खून, गांव में तनाव

सासाराम जिले के शिवसागर थाना इलाके के किरहिन्ड़ी गांव में नाली विवाद में 18 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दो परिवार में आपसी विवाद चल रहा था। गली और नाली के विवाद में फिर से बहस हो गई। इस दौरान एक पक्ष की ओर से लड़की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 18 साल की गोल्टी कुमारी के तौर पर हुई है।

गोली मारने वाला कौन है? इसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। घटना के बाद से गांव में अफरा-तफरी का माहौल है, और तनाव की स्थिति बनी हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। मृतका गोल्टी कुमारी गांव के ही मंटू सिंह की बेट है। लड़की की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें:सो रही महिला की गोली मारकर हत्या; खून से लथपथ शव देख बेटी सन्न,पूर्णिया में कांड
ये भी पढ़ें:दशहरा मेला देखने घर से निकले युवक की हत्या, जहानाबाद में सड़क किनारे मिला शव
ये भी पढ़ें:सीतामढ़ी में युवक की हत्या पर बवाल; भीड़ ने पुलिस को पीटा, SDPO की गाड़ी तोड़ी
ये भी पढ़ें:समस्तीपुर में मुखिया की गोली मारकर हत्या, मर्डर केस में आरोपी था मनोरंजन गिरी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।