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मुझसे शादी करो वरना गोली मार दूंगा.., धमकी के अगले दिन बिहार में बीच सड़क छात्रा की हत्या; गोली मार दी

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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बिहार के समस्तीपुर जिले में अपराधियों ने एक छात्रा को सरेराह गोली मार दी है। गोली लगने से छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई है। छात्राा को एक दिन पहले ही धमकी दी गई थी। 

मुझसे शादी करो वरना गोली मार दूंगा.., धमकी के अगले दिन बिहार में बीच सड़क छात्रा की हत्या; गोली मार दी

बिहार के समस्तीपुर जिले में सोमवार की सुबह-सुबह अपराधियों ने तांडव मचाया है। यहां अपराधियों ने स्कूल जा रही एक छात्रा को बीच सड़क पर गोली मार दी है। छात्रा को बीच सड़क पर तीन गोलियां मारी गई हैं। इस वारदात के बाद छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रा को अभी एक दिन पहले ही धमकी दी गई थी कि अगर उसने शादी नहीं की तो उसे गोली मार दी जाएगी। इसके बाद छात्रा को अगले ही दिन गोली मारकर ही मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात को अंजाम देकर अपराधियों ने पुलिस को भी खुलेआम चुनौती दे दी है।

मृतक छात्रा की पहचान कैजिय गांव के वार्ड संख्या 14 में रहने वाले उमेश ठाकुर की बेटी सोनम कुमारी के तौर पर हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिल क वैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव में ही छात्रा को गोली मारी गई है। कहा जा रहा है कि सुबह के वक्त छात्रा घर से अपने स्कूल जाने के लिए निकली थी लेकिन रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। छात्रा को मलंग स्थान के पास गोली मारी गई है।

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इधर सड़क पर स्कूल ड्रेस में लड़की का शव देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी दलबल के साथ मौके पर पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की की सरेराह हत्या के बाद इलाके के लोगों में गुस्सा है और माहौल तनावपूर्ण बनाा हुआ है। इधर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने घटनास्थल से तीन खोखा बरामद किया है। फिलहाल हत्या के कारणों और हमलावरों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है।

पुलिस का कहना है कि इस हत्याकांड को लेकर अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के पिता ने बताया है कि इस वारदात से एक दिन पहले ही लड़की को एक लड़के ने धमकी दी थी कि मुझसे शादी कर लो नहीं तो गोली मार दूंगा। बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ-साथ फॉरेंसिक विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी। एफएसएल की टीम ने भी जांच कर सबूत जुटाए हैं। अब पुलिस हत्या में शामिल अपराधियों का पता लगाने में जुटी हुई है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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