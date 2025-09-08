girl sexually harassed for seven years in bihar said had a abortion लव, सेक्स और धोखा; बिहार में 7 साल तक यौन शोषण की शिकार युवती बोली- गर्भपात भी कराया, Bihar Hindi News - Hindustan
लव, सेक्स और धोखा; बिहार में 7 साल तक यौन शोषण की शिकार युवती बोली- गर्भपात भी कराया

आरोपित ने उसकी मां तथा पिता ने गाली-गलौज की। उसने आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी करने के लिए आरोपित ने उनसे 50 लाख रुपये की मांग की थी। जिसके बाद उसने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, मोतिहारीMon, 8 Sep 2025 09:34 AM
बिहार में शादी का झांसा देकर 7 वर्षों तक युवती के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। मामले में सीतामढ़ी जिला की रहनेवाली युवती ने सुगौली थाना क्षेत्र के निवासी सुमन तिवारी को आरोपित किया है। कहा है कि वह पटना में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करती थी। इस दौरान उसकी दोस्ती सुमन तिवारी से हुई। उसने शादी का झांसा देकर सात वर्षों तक यौन शोषण किया। इस दौरान वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया। इसी बीच उसको जानकारी मिली कि आरोपित किसी और के साथ सगाई कर लिया है।

पूछताछ करने पर आरोपित उसे पटना से मोतिहारी बुलाकर लाया। जहां आरोपित ने उसकी मां तथा पिता ने गाली-गलौज की। उसने आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी करने के लिए आरोपित ने उनसे 50 लाख रुपये की मांग की थी। जिसके बाद उसने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। नगर थानाध्यक्ष राजीव रंजन ने बताया कि आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपित सुमन तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

विवाहिता का तीन साल तक शोषण

इधर कल्याणपुर थाने के एक गांव निवासी युवक द्वारा उक्त गांव एक विवाहिता के साथ तीन वर्षों से शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में जेठानी ने थाने में दिये आवेदन में बताया है कि उसके देवर की पत्नी को आरोपित युवक शशिकांत उसके दरवाजे से स्कूटी पर बैठाकर ले जा रहा था। विरोध करने पर जाति सूचक गाली देने लगा और हाथ पैर तोड़ देने का धमकी दिया।

उसके देवर की पत्नी को अपने जाल में फंसाकर तीन वर्षों से संबंध बनाते आ रहा है। उससे किस्ती का पैसा दो लाख रुपया उगाही कर लिया है। इसके बाद शशिकांत के पिता ने भी उसके दरवाजे पर आकर भद्दी गाली देने लगे व दुर्व्यवहार कर कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने बाकरपुर बकरी फार्म से दोनों को थाना लाया। इस संबंध में थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

