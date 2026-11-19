आरोप है कि लगभग नौ महीने तक दारोगा युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। वे शादी करने का प्रलोभन दे रहे थे। उन्होंने युवती से प्यार का इजहार किया था। वहीं शादी करने का आश्वासन दिया था।

लहेरियासराय, संवाद सूत्र। बिहार में एक दारोगा में युवती के यौन शोषण का आऱोप लगा है। इस मामले में युवती ने अब रेप का केस दर्ज कराया है। दरअसल केवटी थाना के प्रशिक्षु दारोगा के खिलाफ एक युवती ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने को लेकर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने महिला थाना को दिए आवेदन में बताया है कि प्रशिक्षु दारोगा नीतीश कुमार जिस वक्त कमतौल थाना में पदस्थापित थे उस वक्त गश्ती के दौरान परिचय हुआ था।

मामला मार्च 2026 में कमतौल थाना में पदस्थापन के दौरान है। लगभग नौ महीने तक दारोगा युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे। वे शादी करने का प्रलोभन दे रहे थे। उन्होंने युवती से प्यार का इजहार किया था। वहीं शादी करने का आश्वासन दिया था। वहां से स्थानांतरण होने के बाद दरोगा नीतीश कुमार ने शादी करने से इनकार कर दिया। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि दरोगा का इसी माह मंगनी होने वाली है। जिसको लेकर दारोगा के खिलाफ महिला थाना में आवेदन दिया है। महिला थाना की पुलिस युवती का मेडिकल जांच डीएमसीएच में कराया है।

महिला थाना की प्रभारी थानाध्यक्ष ज्योति कुमारी ने बताया है कि युवती के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

अवैध वसूली में तत्कालीन मद्य निषेध दारोगा सेवामुक्त इधर नवादा में मद्य निषेध विभाग ने शराब से जुड़े मामले में अवैध वसूली के आरोप में दारोगा (सब इंस्पेक्टर) नीतीश कुमार को दोषी पाये जाने के बाद सेवामुक्त कर दिया गया है। आयुक्त, मद्य निषेध दिव्या शक्ति ने 17 नवम्बर 2026 को दारोगा नीतीश की सेवाच्युति (सेवा से हटाये जाने) से संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

नवादा में पदस्थापित तत्कालीन दारोगा नीतीश पर शराब के नशे में पकड़े गये आरोपितों को छोड़ने के एवज में स्कैनर के माध्यम से 34 हजार रुपये अवैध वसूली के आरोप हैं। आरोप है कि घटना के वक्त वह सरकारी वाहन में अपने ड्रेस में थे। मामला अगस्त 2025 में नवादा के गोविन्दपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। उस वक्त नीतीश कुमार झारखंड से लगे गोविन्दपुर चेकपोस्ट पर प्रतिनियुक्त थे। वह वर्तमान में मुख्य आयुक्त, मद्य निषेध कार्यालय, भागलपुर में पदस्थापित थे। नवादा के अधीक्षक, मद्य निषेध गणेश चंद्रा ने उक्त कार्रवाई की पुष्टि की है। 14 अगस्त को रोह थाने की पुलिस को शिकायत मिली कि महावरा मोड़ के समीप सीमेंट लदे ट्रक को रोककर अवैध वसूली की जा रही है।