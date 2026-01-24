Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsGirl set alive by one side lover councilor son in Patna she died in hospital
एकतरफा प्यार में पार्षद का बेटा बना हैवान, लड़की को बीच सड़क जिंदा जलाया

संक्षेप:

पटना जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार में पागल पार्षद के सनकी बेटे आदित्य कुमार ने 17 साल की एक लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। पीड़िता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 

Jan 24, 2026 08:41 am ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, फुलवारी/पटना
बिहार के पटना जिले में एक पार्षद के सनकी बेटे ने एकतरफा प्यार में 17 साल की लड़की को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। पीड़िता 6 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ती रही, लेकिन आखिर में शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। यह वारदात गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव की है। एकतरफा प्यार में पागल आरोपी पार्षद पुत्र का नाम आदित्य कुमार है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी की तलाश की जा रही है।

मृतका के परिजन का आरोप है कि आदित्य काफी समय से किशोरी को परेशान कर रहा था। बात नहीं मानने पर उसने पहले जान से मारने की धमकी भी दी थी। किशोरी के परिजन फुलवारीशरीफ के अब्दुल्लाहचक में किराये के मकान में रहते हैं। पिता मजदूरी करते हैं। किशोरी बेरिया गांव में अपने ननिहाल में रहकर 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। 17 जनवरी को वह पिता द्वारा की गई मजदूरी का पैसा लेने किसान के पास बैरिया गई थी।

शाम के वक्त वह वहां से अपने पिता के पास अब्दुल्लाहचक लौट रही थी। तभी एकतरफा प्यार में पागल स्थानीय पार्षद पुत्र आदित्य कुमार ने बैरिया में छात्रा को रोका और उससे बात करने की जिद करने लगा था। छात्रा ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान आरोपी ने छात्रा को पेट्रोल डालकर जलाने की धमकी दी। लेकिन किशोरी बात करने को राजी नहीं हुई।

आदित्य ने बोतल में लाया पेट्रोल छात्रा पर उड़ेल दिया और माचिस से आग लगा दी। आग लगते ही छात्रा चीखती-चिल्लाती बदहवास करीब 100 फीट तक भागती रही और अंत में वह वहीं गिर पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने बुरी तरह झुलसी हालत में छात्रा को एनएमसीएच में भर्ती कराया। वहां, इलाज के दौरान शुक्रवार सुबह उसने दम तोड़ दिया।

परिजन के मुताबिक आदित्य कुमार लंबे समय से छात्रा को रास्ते में रोककर परेशान कर रह था और जबरन दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। आरोपी ने किशोरी के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया वायरल करने के अलावा उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
