बिहार में स्कॉर्पियो के अंदर छात्रा से रेप, लिफ्ट देने के बहाने ले गया था हैवान
हैवान ने छात्रा को सही-सलामत घर पहुंचाने का भरोसा देकर उसने छात्रा को कार में बैठा लिया। घर ले जाने के बजाय आरोपी कार को सुनसान भदौस के आगे मदारी रोड की तरफ ले गया और चलती कार में छात्रा से दुष्कर्म किया।
शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार के शेखपुरा जिले में कोचिंग से लौट रही एक छात्रा से रास्ते में रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने अपनी स्कॉर्पियो से लेकर गया था। इसके बाद उसने मौका पाकर छात्रा के साथ कार के अंर इस हैवानियत को अंजाम दिया है। शेखपुरा शहर में एक नाबालिग छात्रा को लिफ्ट देने के बहाने अगवा कर स्कार्पियो में दुष्कर्म करने का मामला उजागर होने के बाद सनसनी मच गई है। इधऱ पुलिस ने इस घिनौनी वारदात के महज 12 घंटे के भीतर आरोपी को लखीसराय से धर दबोचा। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो भी जब्त कर ली है।
शनिवार को अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता में एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने इस जघन्य कांड के उद्भेदन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम शहर के आरडी कॉलेज मोड़ पर कोचिंग खत्म कर एक छात्रा घर जाने के लिए खड़ी थी। तभी, शहर के जखराज स्थान निवासी शशिभूषण सिंह का पुत्र अमृत कुमार उर्फ अमित कुमार अपनी स्कार्पियो से वहां पहुंचा और छात्रा को लिफ्ट देकर घर छोड़ने की बात कही। छात्रा ने बिना परिजनों से बात किए कार में बैठने से इनकार कर दिया था।
हालांकि, इसके बाद आरोपित ने अपने ही मोबाइल से छात्रा के परिजनों को कॉल किया। लेकिन, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद हैवान ने छात्रा को सही-सलामत घर पहुंचाने का भरोसा देकर उसने छात्रा को कार में बैठा लिया। घर ले जाने के बजाय आरोपी कार को सुनसान भदौस के आगे मदारी रोड की तरफ ले गया और चलती कार में छात्रा से दुष्कर्म किया। इसके बाद में उसे पचना गांव के समीप झारखंड मंदिर मोड़ के पास फेंककर फरार हो गया। रात में छात्रा किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई। इसके बाद परिजनों ने महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी।