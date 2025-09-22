Girl raped for year and half under pretext of secret ritual victim to suicide in Saharsa Bihar गुप्त साधना के बहाने युवती से डेढ़ साल रेप, सुसाइड करने वाली थी पीड़िता; बहन ने किया भंडाफोड़, Bihar Hindi News - Hindustan
गुप्त साधना के बहाने युवती से डेढ़ साल रेप, सुसाइड करने वाली थी पीड़िता; बहन ने किया भंडाफोड़

24 वर्षीय लड़की की शादी कराने के नाम पर तांत्रिक गोविंद झा डेढ़ साल से लड़की के घर में ही गुप्त रूप से एक विशेष अनुष्ठान करवा रहा था। युवती का ब्रेन वाश कर व

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, सहरसा, नगर संवाददाताMon, 22 Sep 2025 01:26 PM
बिहार के सहरसा में एक लडकी साथ गुप्त साधना करने के नाम पर डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थानाध्यक्ष सुजाता रानी द्वारा नामजद अभियुक्त महिषी निवासी गोविंद झा को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की है।

घटना के सबंध में बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 वर्षीय लड़की की शादी कराने के नाम पर अभियुक्त गोविंद झा द्वारा करीब डेढ़ साल से लड़की के घर में ही गुप्त रूप से एक विशेष अनुष्ठान करवाया जा रहा था। अभियुक्त लड़की के घर में ही पूजापाठ कराता था। जबकि लड़की के पिता बाहर रहते थे। घर में मां और बहन रहती थी। अभियुक्त के द्वारा लड़की के परिजनों को यह समझाया गया कि इस विशेष पूजा में उसके साथ केवल लड़की ही रहेगी। अच्छे घर में बेटी की शादी हो जाए, इसके कारण परिजन अभियुक्त के झांसे में फंस गए। वहीं इस विशेष अनुष्ठान के नाम पर अभियुक्त लड़की के अपने घर में ही डेढ़ साल तक दुष्कर्म करता रहा।

अभियुक्त ने लड़की को दिमागी रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि उसे लगता है कि यह सब शादी के लिए विशेष अनुष्ठान है। इसी बीच पीड़िता की छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन के हावभाव सही नहीं लगे तो उसने नज़र रखना शुरु कर दिया। गुप्त साधना के दौरान दुष्कर्म का पता चलने पर उसने जानकारी परिजनों को दी। इसी बीच पीड़ित ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। विशेष अनुष्ठान का सच जानने के बाद लड़की के परिवार में कोहराम मच गया। खुलासा होने पर परिजनों ने सदर और महिला थाना से सम्पर्क किया।

लड़की के बयान पर महिला थाना मे कांड दर्ज कर लिया गया और रिपोर्ट दर्ज करते ही महिला थानाध्यक्ष सुजाता रानी के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त को सहरसा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त परिजनों के साथ गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। लेकिन उसे दबोच लिया गया। महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि लड़की से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी तांत्रिक ने और कितनी महिलाओं या लड़कियों को अपना शिकार बनाया है।