गुप्त साधना के बहाने युवती से डेढ़ साल रेप, सुसाइड करने वाली थी पीड़िता; बहन ने किया भंडाफोड़

24 वर्षीय लड़की की शादी कराने के नाम पर तांत्रिक गोविंद झा डेढ़ साल से लड़की के घर में ही गुप्त रूप से एक विशेष अनुष्ठान करवा रहा था। युवती का ब्रेन वाश कर व

बिहार के सहरसा में एक लडकी साथ गुप्त साधना करने के नाम पर डेढ़ साल तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला थानाध्यक्ष सुजाता रानी द्वारा नामजद अभियुक्त महिषी निवासी गोविंद झा को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। कांड सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की है।

घटना के सबंध में बताया जाता है कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत 24 वर्षीय लड़की की शादी कराने के नाम पर अभियुक्त गोविंद झा द्वारा करीब डेढ़ साल से लड़की के घर में ही गुप्त रूप से एक विशेष अनुष्ठान करवाया जा रहा था। अभियुक्त लड़की के घर में ही पूजापाठ कराता था। जबकि लड़की के पिता बाहर रहते थे। घर में मां और बहन रहती थी। अभियुक्त के द्वारा लड़की के परिजनों को यह समझाया गया कि इस विशेष पूजा में उसके साथ केवल लड़की ही रहेगी। अच्छे घर में बेटी की शादी हो जाए, इसके कारण परिजन अभियुक्त के झांसे में फंस गए। वहीं इस विशेष अनुष्ठान के नाम पर अभियुक्त लड़की के अपने घर में ही डेढ़ साल तक दुष्कर्म करता रहा।

अभियुक्त ने लड़की को दिमागी रूप से इतना कमजोर कर दिया था कि उसे लगता है कि यह सब शादी के लिए विशेष अनुष्ठान है। इसी बीच पीड़िता की छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन के हावभाव सही नहीं लगे तो उसने नज़र रखना शुरु कर दिया। गुप्त साधना के दौरान दुष्कर्म का पता चलने पर उसने जानकारी परिजनों को दी। इसी बीच पीड़ित ने सुसाइड करने की भी कोशिश की। विशेष अनुष्ठान का सच जानने के बाद लड़की के परिवार में कोहराम मच गया। खुलासा होने पर परिजनों ने सदर और महिला थाना से सम्पर्क किया।