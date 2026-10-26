Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लड़की से रेप, पटना के गेस्ट हाउस में बड़ा कांड

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम
Follow us on Google News
share

पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि बस में सफर के दौरान आरोपित से मुलाकात हुई थी। उसने खुद को सरकार में वरीय अधिकारी बताते हुए कई लोगों को नौकरी दिलाने का दावा किया था। आरोपी ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने पटना बुलाया था।

Rape Case
पटना के गेस्ट हाउस में लड़की से रेप किया गया है। (सांकेतिक फोटो)

खगौल। पटना के एक गेस्ट हाउस में शर्मनाक कांड हुआ है। पटना से सटे खगौल थाना क्षेत्र के पीजीएस मोड़ स्थित सैनिक गेस्ट हाउस में रविवार को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपित फरार हो चुका था। पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर किशोरी को मेडिकल जांच के लिए एम्स फुलवारी भेजा। किशोरी के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपित भोजपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है।

बस में आरोपित से हुई थी मुलाकात

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बस में सफर के दौरान आरोपित से मुलाकात हुई थी। उसने खुद को सरकार में वरीय अधिकारी बताते हुए कई लोगों को नौकरी दिलाने का दावा किया था। परिचय के बाद करीब एक सप्ताह तक दोनों में फोन पर बात हुई। आरोपित ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे पटना बुलाया था।

कागजात के बहाने गेस्ट हाउस बुलाया

पीड़िता ने बताया कि रविवार को कागजात और प्रक्रिया पर बात करने के बहाने सैनिक गेस्ट हाउस बुलाया । पीड़िता का आरोप है कि उसने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया।

गेस्ट हाउस संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ

थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि गेस्ट हाउस संचालक अंकित कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस के कमरे को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही आगंतुक रजिस्टर जब्त कर जांच की जा रही है। घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मामला दर्ज कर मेडिकल जांच कराई गई है और फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपित आरा के आसपास का रहने वाला बताया जा रहा

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna Patna News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsसरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर लड़की से रेप, पटना के गेस्ट हाउस में बड़ा कांड