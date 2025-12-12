घर से भागी युवती को प्रेमी की बहन ने वापस भेजा, कमरे में बंद कर खुद को लगाई आग; मौत

संक्षेप: खगड़िया में घर से भागी युवती को प्रेमी की बड़ी बहन ने वापस परिजन को सौंप दिया। इससे आहत होकर युवती ने खुद को आग के हवाले कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी युवती की अस्पताल में मौत हो गई।

बिहार के खगड़िया में एक युवती ने प्रेम प्रसंग में आत्मदाह कर लिया। शहर के चितगुप्तनगर थाना क्षेत्र के आवास बोर्ड निवासी नित्यानंद साह की 20 साल की बेटी संध्या कुमारी ने आग लगाकर खुद की जान ले ली। संध्या 3 दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। इसके बाद युवक के घर वालों ने उसे वापस परिजन को सौंप दिया था। 10 दिसंबर की रात उसने अपने घर में खुद को आग लगा दी। उसकी इलाज के दौरान गुरुवार देर रात तीसरे दिन मौत हो गई।

मृतका के परिजनों ने शुक्रवार को सदर अस्पताल में बताया कि गत 10 दिसंबर की सुबह प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। उसी दिन देर रात वह प्रेमी की दीदी के घर मोरकाही थाना क्षेत्र के माड़र गांव पहुंची। प्रेमी की बड़ी बहन ने फोन कर युवती के घर वालों को सूचना दी और उस सौंप दिया।

लड़की के परिजन फिर संध्या को वहां से अपने साथ लेकर घर आ गए। देर रात घर में सभी खाना खाकर सो गए। युवती भी अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा दी। फिर उसने खुद को किसी माध्यम से आग लगा ली। आग लगते ही जैसे-तैसे दरवाजा तोड़कर उसे निकाला गया और आनन-फानन में इलाज के लिए खगड़िया सदर अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।