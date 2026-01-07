पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने क्यों दे दी जान, गर्ल्स हॉस्टल में मौत से सनसनी
पटना में गांधी मैदान थाना क्षेत्र के सीपी ठाकुर रोड स्थित पीजी गर्ल्स हॉस्टल में मंगलवार को नीट की तैयारी करने वाली 16 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना उस समय हुई जब उसकी रूम पार्टनर कोचिंग गई थी। छात्रा औरंगाबाद जिले के दाउदनगर की रहने वाली थी। उसके पिता व्यवसायी हैं। उसने आत्महत्या क्यों की इसका पता नहीं चल पाया है। कमरे से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया है। आत्महत्या के कारणों के बाबत पुलिस छानबीन कर रही है।
पीजी हॉस्टल के प्रबंधक ने छात्रा के आत्महत्या करने से संबंधित सूचना दिन के 10 बजे गांधी मैदान थाने को दी। पुलिस पहुंची तो कमरा अंदर से बंद था। दरवाजे का लॉक तोड़कर पुलिस कमरे में पहुंची तो देखा कि पंखे में फंदा लगा लड़की ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने इसकी सूचना उसके माता-पिता को दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गांधी मैदान थानाध्यक्ष ने बताया कि छात्रा की रूम पार्टनर भी नहीं बता पाई कि उसने ऐसा क्यों किया। वह सामान्य तौर पर बातचीत कर रही थी। कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी बात को लेकर परेशान थी। माता-पिता से भी फोन पर वह बात करती रहती थी। पीजी हॉस्टल के बगल में स्थित एक कोचिंग में वह नीट की तैयारी के लिए नियमित क्लास भी जाती थी।
मंगलवार को वह कोचिंग नहीं गई, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। फिर अचानक उसने आत्महत्या कर ली। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी अच्छे से रह रही थी। किसी परेशानी के बारे में उसने कभी कुछ नहीं बताया था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया परिजनों को भी यह समझ में नहीं आ रहा है।