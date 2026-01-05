Hindustan Hindi News
रील बना रही युवती के साथ पार्क में गंदा काम, रोने लगी लड़की; 1 युवक धराया

संक्षेप:

युवती सिटी पार्क में रील बना रही थी। इस दौरान वहां पर दर्जनों लोग घूम रहे थे। मनचलों ने युवती पर गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। किसी ने युवती का सपोर्ट नहीं किया।

Jan 05, 2026 02:16 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी टीम के साथ रील बना रही युवती के साथ मनचलों ने छेड़खानी की। घटना शहर के सरकारी सिटी पार्क की है। युवती भागने लगी तो मनचलों ने पीछा किया। डायल 112 को फोनकर युवती ने जान बचाई। पुलिस ने एक आरोपी को दबोच लिया जबकि उसके अन्य साथी फरार हो गए। नगर थाना इलाके की घटना है।

जानकारी के मुताबिक मनियारी इलाके की रहने वाली एक युवती के साथ सिटी पार्क में रविवार को रील बना रही थी। इस दौरान वहां पर दर्जनों लोग घूम रहे थे। मनचलों ने युवती पर गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। किसी ने युवती का सपोर्ट नहीं किया। आखिरकार युवती ने पुलिस के डायल 112 पर कॉल कर इसकी शिकायत की। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपित युवक को पकड़ कर अपने साथ थाने ले गई। वह कंपनी बाग रोड का रहने वाला है।

पुलिस की पूछताछ में पीड़िता ने बताया कि घटना से पूर्व वह अपने टीम के साथ गाने पर रील बनाने के लिए सिटी पार्क आई थी। इस दौरान मनचले उसके साथ छेड़खानी करते हुए गंदा कमेंट करने लगे। इसका विरोध करने पर उसने अपने कई अन्य साथियों को भी वहां पर बुला लिया। जिसके बाद वह डर कर वहां से निकल कर कचहरी परिसर की ओर जाने लगी। इस दौरान भी आरोपितों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। रास्ते में पुराने एसएसपी ऑफिस के पास भी रोक कर आरोपितों ने छेड़खानी की।

शोर मचाते हुए उसने पुलिस के डायल 112 पर कॉल कर इसकी शिकायत की। डायल 112 की बाइक पुलिस वहां पर पहुंची। एक आरोपित को पकड़ा गया। बाकी उसके तीन चार अन्य साथी वहां से भाग निकला। कुछ ही देर उसके कई साथी पहुंच गए और पकड़े गए आरोपित युवक को छुड़ाने के लिए पुलिस से नोंकझोंक करने लगे।

स्थिति नियंत्रित करने के लिए थाने से अन्य पुलिस कर्मियों को बुलाया गया। पुलिस को आते देख पकड़े गए आरोपित के अन्य साथी वहां से भाग निकले। पकड़े गए आरोपित को पकड़ कर थाने ले जाया गया। इस मामले में नगर थाने की पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी समझौता कर लिया है। युवती ने कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर थाने में लिखित दिया है। उसके बाद पकड़े गए युवक को पीआर बॉंड पर छोड़ दिया गया।

