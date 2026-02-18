Hindustan Hindi News
मैट्रिक परीक्षा छूटी तो पटना के मसौढ़ी में छात्रा ने दी जान, देर से पहुंचने पर नहीं मिली थी एंट्री

Feb 18, 2026 06:14 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
परिजनों ने बताया कि सड़क जाम के कारण कोमल बरनी स्थित मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर कुछ बिलंब से पहुंची थी। इसके कारण उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वह घर लौटने बाद खूब रो रही थी। परिजनों ने उसे समझाया। इसके बाद परिवार के लोग अपने कार्य में लग गये।

बिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दसवीं बोर्ड की परीक्षा चल रही है। राज्य भर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर देर से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं दी जा रही है। इस बीच पटना के मसौढ़ी में मैट्रिक परीक्षा छूटने पर मंगलवार को छात्रा कोमल कुमारी ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। घटना पटना-गया खंड पर तारेगना स्टेशन व छोटकी मसौढ़ी हॉल्ट के बीच महराजचक गांव की है। कोमल मसौढ़ी के खरजावां गांव के मंटू यादव की पुत्री थी।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि सड़क जाम के कारण कोमल बरनी स्थित मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर कुछ बिलंब से पहुंची थी। इसके कारण उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वह घर लौटने बाद खूब रो रही थी। परिजनों ने उसे समझाया। इसके बाद परिवार के लोग अपने कार्य में लग गये। इसी बीच कोमल घर से बाहर निकली और पटना-गया रेलखंड पर महराजचक गांव के पास ट्रैक पर खड़ी हो गई।

ट्रेन से टकराने के बाद छात्रा रेलवे लाइन किनारे फेंका गई। सूचना पर पहुंची मसौढ़ी पुलिस ने छात्रा को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
