पटना में प्रेमी के साथ रह रही लड़की ने छत से क्यों लगा दी छलांग, मचा हड़कंप

अभिराज ने बताया कुछ माह से नयाटोला में किराये के मकान में दोनों रहते थे। सोमवार को ही एक दुकान खोला था। रात में दुकान में ही रह गया था, तभी मकान मालिक का फोन आया कि जल्दी घर आओ अनामिका छत से कूद गई है।

Wed, 3 Dec 2025 06:12 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के नयाटोला में एक युवती ने मंगलवार अल सुबह छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। युवती प्रेमी के साथ किराए के मकान में रहती थी। हालांकि प्रेमी ने आसपास के लोगों की मदद से उसे अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतका एकमा निवासी अनामिका तिवारी (20) थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, सीवान के लक्ष्मण डुमरी निवासी प्रेमी अभिराज कुमार आर्य को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मृतका के परिजनों को सूचना दी है। पर देर शाम तक परिजनों नहीं पहुंचे थे।

अभिराज का ननिहाल एकमा है और वहीं रहकर पढाई किया था। इस दौरान अनामिका से दोस्ती हुई और बाद में दोनों में प्रेम हो गया। चार साल पहले दोनों घर से भाग गए थे। अभिराज ने बताया कुछ माह से नयाटोला में किराये के मकान में दोनों रहते थे। सोमवार को ही एक दुकान खोला था। रात में दुकान में ही रह गया था, तभी मकान मालिक का फोन आया कि जल्दी घर आओ अनामिका छत से कूद गई है।

जब पहुंचा तो घर के बाहर अनामिका गिरी थी। जिसके बाद लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभिराज ने बताया कि कोर्ट मैरेज के लिए कागजी कार्रवाई कर रहा था। थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। युवती के परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

