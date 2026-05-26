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बॉयफ्रेंड के साथ जबरन गंदा वीडियो बना पहले ब्लैकमेल फिर गैंगरेप, मोतिहारी में युवती से हैवानियत

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन लड़कों ने पहले जबरन युवक और युवती का गंदा वीडियो बनाया। इसके बाद इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर इन लोगों ने बारी-बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए।

बॉयफ्रेंड के साथ जबरन गंदा वीडियो बना पहले ब्लैकमेल फिर गैंगरेप, मोतिहारी में युवती से हैवानियत

बिहार के मोतिहारी जिले में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहां सुगौली थाना इलाके में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई युवती के साथ इस हैवानियत को अंजाम दिया गया है। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वारदात को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि युवती यहां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। उसी वक्त चार लोगों ने युवती और युवक को दबोच लिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इन लड़कों ने पहले जबरन युवक और युवती का गंदा वीडियो बनाया। इसके बाद इस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर इन लोगों ने बारी-बारी से युवती के साथ दुष्कर्म किया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़िता ने इस मामले में अपने परिजनों को जानकारी दी जिसके बाद थाने में केस दर्ज कराया गया।

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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक. इधर पुलिस ने इस घटना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने तकनीकी जांच और खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर दो आरोपियों को पहले पकड़ा। इसके बाद इनकी निशानदेही पर इनके 3 अन्य साथियों को भी पुलिस ने पकड़ा है।

इधर घटना के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल के पास से पुख्ता सबूत जुटाए हैं। रिपोर्ट के मुताबकि, पुलिस का कहना है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर पीड़िता को पूर्ण न्याय दिलवाने की कोशिश की जाएगी। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है।

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बताया जा रहा है कि इस वारदात के बाद इलाके के लोग आक्रोशित हैं। लोग सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया था।

एसडीपीओ सदर-1 दिलीप कुमार और थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर रातभर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। जिसके बाद पुलिस जल्द ही आरोपियों तक पहुंच गई।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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