बिहार में अब गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की लाश मिली, इंजीनियरिंग कॉलेज में खलबली

बिहार में अब गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की लाश मिली, इंजीनियरिंग कॉलेज में खलबली

संक्षेप:

मृत छात्रा की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी पवन कुमार सिंह की पुत्री खुशबू (20 वर्ष) के रूप में की गयी। इस घटना के बाद से कॉलेज कैंपस में छात्र बेहद आक्रोशित हैं। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी देर रात तक कॉलेज कैंपस में जमे रहे।

Feb 03, 2026 08:30 am IST
बिहार में अब गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की लाश मिली है। मधेपुरा जिले में बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के गर्ल्स हॉस्टल में सोमवार की शाम एक छात्रा का शव फंदे से लटका मिला। मृतका सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर की छात्रा थी। मृत छात्रा की पहचान मुजफ्फरपुर निवासी पवन कुमार सिंह की पुत्री खुशबू (20 वर्ष) के रूप में की गयी। इस घटना के बाद से कॉलेज कैंपस में छात्र बेहद आक्रोशित हैं। पुलिस-प्रशासन के अधिकारी देर रात तक कॉलेज कैंपस में जमे रहे। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस इस घटना को आत्महत्या बता रही है। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

बताया गया कि मृतका के रूम में दो अन्य छात्राएं भी रहती थीं। उसकी दोनों रूममेट दोपहर में क्लास करने गयी थीं। दोनों शाम करीब चार बजे क्लास करके लौटीं तो रूम का गेट अंदर से लॉक था। दोनों छात्राओं ने गेट खोलने का प्रयास किया लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद इसकी सूचना कॉलेज प्रबंधन को दी गयी। कमरे का दरवाजा तोड़ने पर खुशबू भीतर फंदे से लटकी मिली। इस घटना से कॉलेज में अफरा-तफरी मच गयी। सूचना मिलते ही एसडीएम संतोष कुमार, एएसपी प्रवेन्द्र भारती व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए सिंहेश्वर व सदर थाने से पुलिस बुलायी गयी।

मृतका के परिजनों के आने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की मांग पर छात्र अड़े रहे। कॉलेज के प्राचार्य अरविंद कुमार अमर सोमवार को पटना में थे। शाम को घटना की सूचना मिलने के बाद वह पटना से चल चुके हैं। हालांकि घटना के संबंध में उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। एसपी संदीप सिंह ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा के आत्महत्या की सूचना मिली है। मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। छात्रा के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है।

बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले जहानाबाद जिले की रहने वाली एक नीट छात्रा की पटना में हुई मौत ने गर्ल्स हॉस्टलों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल मे रहने वाली यह छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली थी और फिर बाद में उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की अभी जांच-पड़ताल चल रही है। छात्रा के साथ दरिंदगी की बात भी कही जा रही है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
