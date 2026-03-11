यह कैसा जुनून! चलती ट्रेन में रील्स बना रही छात्रा गंगा नदी में गिरी, पटना के मोकामा में हादसा
थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि छात्रा के पिता विनोद राम की ओर से लिखित आवेदन दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। छात्रा अपने भाई के साथ पटना से बेगूसराय परीक्षा देकर राजरानी एक्सप्रेस से लौट रही थी।
चलती ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर रील्स बना रही बेगूसराय की छात्रा साक्षी कुमारी गंगा में गिर गई। हालांकि, मछुआरों ने गंगा से छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पटना के मोकामा में हाथीदह थाना क्षेत्र के राजेन्द्र सेतु पर मंगलवार को यह घटना हुई।
लोहियानगर (बेगूसराय) निवासी साक्षी कुमारी पटना से परीक्षा देकर राज्यरानी एक्सप्रेस से बेगूसराय अपने घर लौट रही थी। ट्रेन ज्योंहि राजेंद्र सेतु पर पहुंची छात्रा बोगी के गेट पर खड़ी होकर रील्स बनाने लगी। इस दौरान असंतुलित होकर गंगा नदी में जा गिरी। साक्षी अपने भाई सौरभ कुमार के साथ राज्यरानी ट्रेन में सफर कर रही थी।
भाई ने बताया कि राजेन्द्र सेतु पहुंचते ही वह ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर रील्स बनाने लगी। इसी दौरान असंतुलित होने की वजह से वह सीधे गंगा में जा गिरी। घटना के तुरंत बाद मछुआरों ने छात्रा को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घायल साक्षी को मरांची महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि छात्रा के पिता विनोद राम की ओर से लिखित आवेदन दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। छात्रा अपने भाई के साथ पटना से बेगूसराय परीक्षा देकर राजरानी एक्सप्रेस से लौट रही थी। हालांकि, साक्षी ने बताया कि ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ने और गर्मी लगने लगा जिसके कारण ट्रेन के गेट पर खड़ी हो गई। इसी दौरान असंतुलित होकर गंगा नदी में गिर गई।