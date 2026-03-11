Hindustan Hindi News
यह कैसा जुनून! चलती ट्रेन में रील्स बना रही छात्रा गंगा नदी में गिरी, पटना के मोकामा में हादसा

Mar 11, 2026 06:34 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
चलती ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर रील्स बना रही बेगूसराय की छात्रा साक्षी कुमारी गंगा में गिर गई। हालांकि, मछुआरों ने गंगा से छात्रा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पटना के मोकामा में हाथीदह थाना क्षेत्र के राजेन्द्र सेतु पर मंगलवार को यह घटना हुई।

लोहियानगर (बेगूसराय) निवासी साक्षी कुमारी पटना से परीक्षा देकर राज्यरानी एक्सप्रेस से बेगूसराय अपने घर लौट रही थी। ट्रेन ज्योंहि राजेंद्र सेतु पर पहुंची छात्रा बोगी के गेट पर खड़ी होकर रील्स बनाने लगी। इस दौरान असंतुलित होकर गंगा नदी में जा गिरी। साक्षी अपने भाई सौरभ कुमार के साथ राज्यरानी ट्रेन में सफर कर रही थी।

भाई ने बताया कि राजेन्द्र सेतु पहुंचते ही वह ट्रेन के गेट पर खड़ा होकर रील्स बनाने लगी। इसी दौरान असंतुलित होने की वजह से वह सीधे गंगा में जा गिरी। घटना के तुरंत बाद मछुआरों ने छात्रा को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घायल साक्षी को मरांची महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

थानाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि छात्रा के पिता विनोद राम की ओर से लिखित आवेदन दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। छात्रा अपने भाई के साथ पटना से बेगूसराय परीक्षा देकर राजरानी एक्सप्रेस से लौट रही थी। हालांकि, साक्षी ने बताया कि ट्रेन में अचानक तबीयत बिगड़ने और गर्मी लगने लगा जिसके कारण ट्रेन के गेट पर खड़ी हो गई। इसी दौरान असंतुलित होकर गंगा नदी में गिर गई।

एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
