भागकर शादी, वीडियो वायरल किया; मुस्लिम प्रेमी संग फरार युवती लौटी, मंदिर में शुद्धिकरण घर भेजा

संक्षेप: विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक के साथ भागी युवती का मंदिर में शुद्धिकरण करवाया युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बनाकर वायरल भी किया था। लेकिन उसकी मां ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि लड़का उनकी बेटी को मार देगा।

बिहार के मुंगेर में मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ फरार होकर शादी करने वाली हिंदू युवती घर वापस आ गई है। न्यायालय के आदेश पर उसे माता-पिता के साथ भेज दिया गया है। लेकिन इसके पहले उसका विधिवत शुद्धिकरण किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रक्रिया पूरी करवाई। युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बनाकर वायरल भी किया था। लेकिन उसकी मां ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि लड़का उनकी बेटी को मार देगा। लड़की को लेकर फरार होने वाला प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इस मामले में सफियासराय थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि बरामद लड़की को न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कर बयान दर्ज कराया गया। तत्पश्चात लड़की को परिजन अपने साथ ले गए। इधर, लड़की की बरामदगी के बाद विश्व हिन्दू परिषद के सदस्यों ने बड़ा हनुमान मंदिर में पूरी रीति रिवाज के साथ उसका शुद्धिकरण किया। बता दें कि 01 जनवरी को सफियासराय थाना में सिंघिया निवासी लड़की के पिता ने आवेदन दिया था। जिसमें गांव के ही मो.नियाजुल पर अगवा कर लिए जाने का आरोप लगाया था।

जानकारी के मुताबिक लड़की 30 दिसंबर को घर से निकलकर नियाजुल के साथ दिल्ली चली गई थी दोनों ने दिल्ली के तीस हजारी इलाके में स्थित आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में शादी कर ली। इसके बाद लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। उसने वीडियो में कहा कि अपनी मर्जी से घर से नियाजुल के साथ गई है और उस पर किसी का दबाव नहीं है। वीडियो में उसने पुलिस प्रशासन से खुद और लड़के के परिवार को परेशान न करने की अपील भी की थी। यह भी कहा था कि वह खुश है। लेकिन लड़की मां ने उसी दिन पुलिस से गुहार लगाई थी कि नियाजुल उनकी बेटी को मार देगा।