Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGirl eloped with Muslim lover returned home after being purified in temple in Munger Bihar by VHP
भागकर शादी, वीडियो वायरल किया; मुस्लिम प्रेमी संग फरार युवती लौटी, मंदिर में शुद्धिकरण घर भेजा

भागकर शादी, वीडियो वायरल किया; मुस्लिम प्रेमी संग फरार युवती लौटी, मंदिर में शुद्धिकरण घर भेजा

संक्षेप:

विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक के साथ भागी युवती का मंदिर में शुद्धिकरण करवाया युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बनाकर वायरल भी किया था। लेकिन उसकी मां ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि लड़का उनकी बेटी को मार देगा।

Jan 07, 2026 05:10 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुंगेर
share Share
Follow Us on

बिहार के मुंगेर में मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ फरार होकर शादी करने वाली हिंदू युवती घर वापस आ गई है। न्यायालय के आदेश पर उसे माता-पिता के साथ भेज दिया गया है। लेकिन इसके पहले उसका विधिवत शुद्धिकरण किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रक्रिया पूरी करवाई। युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बनाकर वायरल भी किया था। लेकिन उसकी मां ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि लड़का उनकी बेटी को मार देगा। लड़की को लेकर फरार होने वाला प्रेमी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले में सफियासराय थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने बताया कि बरामद लड़की को न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कर बयान दर्ज कराया गया। तत्पश्चात लड़की को परिजन अपने साथ ले गए। इधर, लड़की की बरामदगी के बाद विश्व हिन्दू परिषद के सदस्यों ने बड़ा हनुमान मंदिर में पूरी रीति रिवाज के साथ उसका शुद्धिकरण किया। बता दें कि 01 जनवरी को सफियासराय थाना में सिंघिया निवासी लड़की के पिता ने आवेदन दिया था। जिसमें गांव के ही मो.नियाजुल पर अगवा कर लिए जाने का आरोप लगाया था।

जानकारी के मुताबिक लड़की 30 दिसंबर को घर से निकलकर नियाजुल के साथ दिल्ली चली गई थी दोनों ने दिल्ली के तीस हजारी इलाके में स्थित आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में शादी कर ली। इसके बाद लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। उसने वीडियो में कहा कि अपनी मर्जी से घर से नियाजुल के साथ गई है और उस पर किसी का दबाव नहीं है। वीडियो में उसने पुलिस प्रशासन से खुद और लड़के के परिवार को परेशान न करने की अपील भी की थी। यह भी कहा था कि वह खुश है। लेकिन लड़की मां ने उसी दिन पुलिस से गुहार लगाई थी कि नियाजुल उनकी बेटी को मार देगा।

पहली जनवरी को पिता ने मुंगेर के सफियाबाद थाना में सात लोगों के खिलाफ बेटी के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके छह दिन बाद युवती वापस लौट गई। बस स्टैंड के पास पुलिस को मिली। पुलिस ने पूछताछ के बाद सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया और फिर उसे मुंगेर न्यायालय में बयान के लिए पेश किया। बयान में उसने माता-पिता के साथ जाने को राजी हो गई।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।