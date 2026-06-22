बुलेट सीखने में युवती की मौत, सासाराम में एनएच-19 पर हादसा; पीछे बैठा युवक जख्मी, परिजन खामोश
सासाराम में बुलेट सीखने के दौरान दुर्घटना में 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सासाराम नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया निवासी संतोष पांडेय की पुत्री पंखुरी पांडेय के रूप में की गई है।
Bihar Road Accident: बिहार के सासाराम में दरिगांव थाना क्षेत्र के बभनपुरवा गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बुलेट सीखने के दौरान हुई दुर्घटना में 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सासाराम नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया निवासी संतोष पांडेय की पुत्री पंखुरी पांडेय उर्फ श्रेया कुमारी के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दरिगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया।
वहीं हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन घटना के संबंध में फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। परिजनों के पहुंचते ही अस्पताल में चीख-पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार, युवती बुलेट चलाना सीख रही थी। उसके साथ एक युवक भी मौजूद था, जो उसे बाइक चलाना सिखा रहा था। इसी दौरान दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर पहुंच गए, जहां दुर्घटना हुई।
दरिगांव थानाध्यक्ष ने बताया कि हादसे में बाइक सिखा रहे युवक के भी घायल होने की बात बतायी जा रही है। हालांकि वह कौन है और उसकी पहचान क्या है, इस संबंध में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस उसकी पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवती की मौत किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई या वह बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
पुलिस दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी, दुर्घटना के समय बाइक कौन चला रहा था। घायल युवक की पहचान और उसकी भूमिका क्या थी, हादसे के समय की परिस्थितियां क्या थीं। युवती और उसके साथ बैठे युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं, इसका भी पता लगाया जा रहा है।
थानाध्यक्ष मितेश कुमार ने बताया कि घटनास्थल के आसपास स्थित लाइन होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। तकनीकी साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की सही तस्वीर सामने आ सकेगी।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें