बुलेट सीखने में युवती की मौत, सासाराम में एनएच-19 पर हादसा; पीछे बैठा युवक जख्मी, परिजन खामोश

सासाराम में बुलेट सीखने के दौरान दुर्घटना में 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सासाराम नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया निवासी संतोष पांडेय की पुत्री पंखुरी पांडेय के रूप में की गई है।

Bihar Road Accident: बिहार के सासाराम में दरिगांव थाना क्षेत्र के बभनपुरवा गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर बुलेट सीखने के दौरान हुई दुर्घटना में 25 वर्षीय युवती की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान सासाराम नगर थाना क्षेत्र के न्यू एरिया निवासी संतोष पांडेय की पुत्री पंखुरी पांडेय उर्फ श्रेया कुमारी के रूप में की गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दरिगांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया।

वहीं हादसे की खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, लेकिन घटना के संबंध में फिलहाल कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। परिजनों के पहुंचते ही अस्पताल में चीख-पुकार मच गई। पुलिस के अनुसार, युवती बुलेट चलाना सीख रही थी। उसके साथ एक युवक भी मौजूद था, जो उसे बाइक चलाना सिखा रहा था। इसी दौरान दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर पहुंच गए, जहां दुर्घटना हुई।

दरिगांव थानाध्यक्ष ने बताया कि हादसे में बाइक सिखा रहे युवक के भी घायल होने की बात बतायी जा रही है। हालांकि वह कौन है और उसकी पहचान क्या है, इस संबंध में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। पुलिस उसकी पहचान और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवती की मौत किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई या वह बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

पुलिस दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मारी थी, दुर्घटना के समय बाइक कौन चला रहा था। घायल युवक की पहचान और उसकी भूमिका क्या थी, हादसे के समय की परिस्थितियां क्या थीं। युवती और उसके साथ बैठे युवक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं, इसका भी पता लगाया जा रहा है।