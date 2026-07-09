सहेली से शादी की जिद पर हाईटेंशन टावर पर चढी युवती; बोली- लड़की-लड़की में प्यार गुनाह बा का?

युवती पड़ोस के गांव की एक अन्य युवती से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसका कहना है कि उसने अपनी कथित प्रेमिका की मांग में सिंदूर भी भर दिया है। परिवार तैयार नहीं है इसलिए टावर पर चढ़ गई है।

बिहार के मुजफ्फरपुर में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। समलैंगिक शादी के लिए एक लड़की के हाईवोल्टेज ड्रामे से हड़कंप मच गया। साहेबगंज थाना क्षेत्र के गुलाब पट्टी गांव में सोमवार सुबह से एक युवती के बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई। वह अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ शादी करना चाहती है। मोबाइल लेकर टावर पर चढ़ी युवती ने वीडियो जारी कर पूछा कि लड़की-लड़की में शादी गुनाह है क्या? उसके बिना जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवती सुबह करीब 7 बजे से टावर पर चढ़ गई। खबर लिखे जाने तक वह नहीं उतरी थी। टावर के पास पुलिस और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी है। उसकी सुरक्षा के लिए लाइन काट दी गई है।

जानकारी के अनुसार युवती पड़ोस के गांव की एक अन्य युवती से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसका कहना है कि उसने अपनी कथित प्रेमिका की मांग में सिंदूर भी भर दिया है। लेकिन अब परिजन उसकी शादी दूसरी जगह तय कर रहे हैं, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी विरोध में वह टावर पर चढ़कर समलैंगिक विवाह की जिद पर अड़ी है। घटना की सूचना मिलते ही टावर के आसपास ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

परिजन लगातार उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए इलाके की बिजली आपूर्ति काट दी गई है ताकि कोई हादसा न हो। खबर लिखे जाने तक करीब 8 घंटे बीत चुके थे लेकिन, युवती अब भी टावर से नीचे नहीं उतरी है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उससे बातचीत कर उसे मनाने में जुटे हैं। साथ ही महिला पुलिस और काउंसलर को भी बुलाया गया है। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस का कहना है कि युवती की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसे सुरक्षित नीचे उतारने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।