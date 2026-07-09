सहेली से शादी की जिद पर हाईटेंशन टावर पर चढी युवती; बोली- लड़की-लड़की में प्यार गुनाह बा का?
युवती पड़ोस के गांव की एक अन्य युवती से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसका कहना है कि उसने अपनी कथित प्रेमिका की मांग में सिंदूर भी भर दिया है। परिवार तैयार नहीं है इसलिए टावर पर चढ़ गई है।
बिहार के मुजफ्फरपुर में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई। समलैंगिक शादी के लिए एक लड़की के हाईवोल्टेज ड्रामे से हड़कंप मच गया। साहेबगंज थाना क्षेत्र के गुलाब पट्टी गांव में सोमवार सुबह से एक युवती के बिजली के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई। वह अपने पड़ोस में रहने वाली सहेली के साथ शादी करना चाहती है। मोबाइल लेकर टावर पर चढ़ी युवती ने वीडियो जारी कर पूछा कि लड़की-लड़की में शादी गुनाह है क्या? उसके बिना जी नहीं सकती तो मर तो सकती हूं। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। युवती सुबह करीब 7 बजे से टावर पर चढ़ गई। खबर लिखे जाने तक वह नहीं उतरी थी। टावर के पास पुलिस और ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी है। उसकी सुरक्षा के लिए लाइन काट दी गई है।
जानकारी के अनुसार युवती पड़ोस के गांव की एक अन्य युवती से प्रेम करती है और उसी से शादी करना चाहती है। उसका कहना है कि उसने अपनी कथित प्रेमिका की मांग में सिंदूर भी भर दिया है। लेकिन अब परिजन उसकी शादी दूसरी जगह तय कर रहे हैं, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी विरोध में वह टावर पर चढ़कर समलैंगिक विवाह की जिद पर अड़ी है। घटना की सूचना मिलते ही टावर के आसपास ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।
परिजन लगातार उसे समझा-बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए इलाके की बिजली आपूर्ति काट दी गई है ताकि कोई हादसा न हो। खबर लिखे जाने तक करीब 8 घंटे बीत चुके थे लेकिन, युवती अब भी टावर से नीचे नहीं उतरी है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उससे बातचीत कर उसे मनाने में जुटे हैं। साथ ही महिला पुलिस और काउंसलर को भी बुलाया गया है। घटना के बाद से पूरे गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस का कहना है कि युवती की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसे सुरक्षित नीचे उतारने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
युवती ने कहा है कि अपने प्यार को पाने के लिए उसने यह रास्ता चुना है। प्रेमिका के पिता को जाकर भी कहा कि बेटी से शादी करवा दीजिए। लेकिन, लड़की होने के कारण उसे ठुकरा दिया। पूछा है कि लड़की-लड़की में प्यार होना गुनाह है क्या? उसने कहा है कि अपनी प्रेमिका के बगैर नहीं जी सकती है लेकिन, मर तो सकती है। इसीलिए मौत का रास्ता चुना है। पुलिस, स्थानीय और परिवार के लोग उसे नीचे उतरने के लिए समझा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें