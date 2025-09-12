girl climbed high tension tower for love marriage with boyfriend in Darbhanga bihar दरभंगा में दिखा 'शोले', बॉयफ्रेंड से लव मैरिज के लिए हाईटेंशन टावर पर चढ़ी लड़की; फिर क्या हुआ, Bihar Hindi News - Hindustan
दरभंगा में दिखा 'शोले', बॉयफ्रेंड से लव मैरिज के लिए हाईटेंशन टावर पर चढ़ी लड़की; फिर क्या हुआ

बॉयफ्रेंड से शादी करने की मांग करते हुए लड़की हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई। घंटों की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतरा जा सका। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 04:13 PM
बिहार के दरभंगा में लव अफेयर का एक हाईवोल्टेज ड्रामा दिखा। एक नाबालिग लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने की मांग करते हुए हाईटेंशन बिजली के टावर पोल पर चढ़ गई। घंटों की मशक्कत के बाद उसे नीचे उतरा जा सका। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। घटना बिरौल प्रखंड के किचका गांव की है। इलाके में जोर शोर से इसकी चर्चा हो रही है।

लड़की पोल पर करेंट वाले तार के काफी करीब जाकर प्रेमी को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी। वह टावर से कूद जाने की धमकी देने लगी। यह देखकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। पुलिस को भी जानकारी दे गई। पुलिस भी पहुंच गई पर लड़की उतरने को तैयार नहीं हुई। वह लगातार प्रेमी युवक को बुलाती रही और शादी से इनकार करने पर जान दे देने की धमकी दे रही थी। यह देखकर गांव में घंटों तक अफरातफरी मची रही। युवती के परिजनों की सांसें अटकी रहीं।

इसी बीच उसके प्रेमी को बुलाया गया। उसे देखकर लड़की और भी उग्र हो गई। प्रेमी ने शादी करने का वादा किया उसके बाद शांत हुई। इसी बीच गांव के एक युवक ने साहस दिखाया। हिम्मत करके वह टावर पर चढ़ गया और युवती के पास पहुंच गया। समझा बुझाकर उसने लड़की को नीचे उतारा। तब जाकर लोगों की जान में जान आई। पुलिस ने राहत की सांस ली।

इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत प्रेमी और प्रेमिका को हिरासत में ले लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है। लड़की नाबालिग है। इसे देखते हुए कोई उनकी शादी कराने को तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों एक ही समुदाय से हैं। उनकी शादी हो सकती है। लेकिन बालिग होने तक इंतजार करना पड़ेगा। पोल समस्तीपुर जिले में स्थित है। इसलिए समस्तीपुर पुलिस कार्रवाई कर रही है।

