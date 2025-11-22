MP से पटना कोचिंग करने आई, दलालों ने जिस्मफरोशी में फंसा दिया; रेडलाइट से फरार युवती की दास्तान

संक्षेप: 23 साल की पीड़िता ने मौका मिलते ही रेडलाइट एरिया से भाग चली। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। युवती ने बताया कि वह एक महीने पहले मध्य प्रदेश से पटना कोचिंग के लिए आई थी।

वह मध्य प्रदेश से कोचिंग करने पटना आई थी। जरूरी खर्च के लिए के लिए नौकरी की तलाश कर रही युवती दलालों के चंगुल में फंस गई। नौकरी तो नहीं मिली पर देह व्यापार के दलदल में फंस गई। किशनगंज में रेड लाइट एरिया से आधे अधूरे कपड़ों में फरार युवती ने रूह कंपाने वाली दास्तान पुलिस को सुनाई। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने तीन और लड़कियों को जिस्मफरोशी की मंडी से मुक्त कराया।

जानकारी के अनुसार, 23 साल की पीड़िता ने मौका मिलते ही भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दिया है। युवती ने पुलिस को बताया कि वह एक महीने पहले मध्य प्रदेश से पटना कोचिंग के लिए आई थी। जरूरी खर्च के लिए वह पढ़ाई के साथ-साथ काम करना चाहती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक मॉल दो लड़कियों से हुई। काम दिलाने के नाम पर लड़कियों ने उसे किशनगंज पहुंचा दिया। उसे पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उससे बहादुरगंज के प्रेम नगर स्थित रेडलाइट एरिया में जबरन देह व्यापार कराया जाने लगा।

मामले में बहादुरगंज थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। युवतियों को देह व्यापार के धंधे में धकेलने वाले आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार बहादुरगंज ठाकुरगंज मुख्य मार्ग पर चौक के पास स्थित प्रेम नगर रेडलाइट एरिया में जबरन देह व्यापार का धंधा बीते कई सालों से धड़ल्ले से जारी है।