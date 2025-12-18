Hindustan Hindi News
यौन शोषण, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग; पटना में युवती ने गोपी किशन पर दर्ज कराया केस

यौन शोषण, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग; पटना में युवती ने गोपी किशन पर दर्ज कराया केस

संक्षेप:

आवेदन के अनुसार, काम के ही दौरान गोपी किशन ने खाने-पीने की चीजों में नशीली दवा मिलाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा।

Dec 18, 2025 06:45 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान प्रतिनिधि, पटना
पटना के राजीव नगर थाना में एक युवती ने यौन शोषण, अश्लील वीडियो बनाने व ब्लैकमेलिंग किए जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती वैशाली जिले की रहने वाली है। इस मामले में पीड़िता ने 12 दिसंबर को राजीव नगर थाना में आवेदन दिया है। थाने में दिए गए आवेदन में युवती ने बताया है कि वह पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान वह गोपी किशन के संस्थान श्रुति संगीत कला महाविद्यालय में काम करती थी। गोपी किशन एनटीपीसी रोड, आशियाना नगर का निवासी है और मूल रूप से ग्राम जमुई दुल्हिन बाजार का रहने वाला है।

आवेदन के अनुसार, काम के ही दौरान गोपी किशन ने खाने-पीने की चीजों में नशीली दवा मिलाकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया और अश्लील वीडियो भी बना लिया। इसके बाद वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर लगातार उसका यौन शोषण करता रहा। पीड़िता का आरोप है कि आरोप है कि उसने जबरन ब्लैकमेल करते हुए युवती को बाइक पर बैठाने का प्रयास किया।

मना करने पर वह जोर-जबरदस्ती करने लगा। हो-हल्ला होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद पीड़िता राजीव नगर थाना पहुंची और मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

27 लाख का चेक लेने का आरोप

ब्लैकमेलिंग के दौरान उससे 27 लाख रुपये का एक चेक भी ले लिया गया। साथ ही कई कागजातों पर हस्ताक्षर कराकर उन्हें गलत उपयोग के लिए अपने पास रख लिया। युवती ने आगे बताया कि 12 दिसंबर को वह राजीव नगर के नेपाली नगर स्थित अपने एक संबंधी के यहां आई थी। इसी दौरान गोपी किशन आशियाना रोड में उसे मिल गया और बाइक से उसका पीछा करने लगा।

