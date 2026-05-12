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बिहार के छपरा में लाइब्रेरी जा रही छात्रा को चाकू दिखा उठा ले गए, गैंगरेप के बाद तीन पर FIR

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, छपरा
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छात्रा अपने गांव के ही एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से गंजपर स्थित पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी तभी मांझी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर दो लड़के पहुंचे और चाकू का भय दिखाकर छात्रा को कोहड़गढ़ गांव के समीप सड़क किनारे झाड़ी में ले गए।

बिहार के छपरा में लाइब्रेरी जा रही छात्रा को चाकू दिखा उठा ले गए, गैंगरेप के बाद तीन पर FIR

बिहार के छपरा जिले में एक छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहं एकमा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर स्थित पाठशाला लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही छात्रा से रविवार को दो युवकों ने चाकू के बल पर झाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म किया। दाऊदपुर के एक गांव की रहने वाली छात्रा को बाइक पर सवार हो कर अपने गांव के एक युवक के साथ लाइब्रेरी जाते वक्त बाइक सवार दो किशोरों ने जबरन रोक लिया।

इस दौरान दोनों ने एक अन्य मित्र को भी बुला लिया। पीड़िता के बयान पर तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। पुलिस ने इस मामले में एसडीपीओ टू राज कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर एक आरोपित 17 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया है। एफएसएल की टीम ने सोमवार को घटनास्थल पर पहुंच कर जांच की और साक्ष्य इकट्ठे किए।

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पीड़िता का भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार किशोरी 10 मई को हंसराजपुर स्थित पाठशाला लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही थी। अपने गांव के ही एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से गंजपर स्थित पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी तभी मांझी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर दो लड़के पहुंचे और चाकू का भय दिखाकर छात्रा को कोहड़गढ़ गांव के समीप सड़क किनारे झाड़ी में ले गए।

उनमें से एक ने फोन कर एक और लड़के को बुला लिया। उसके बाद दो लड़कों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर तीनों भाग निकले। किशोरी ने प्राथमिकी में बताया है कि वह लड़कों का नाम पता नहीं जानती, लेकिन चेहरे से पहचान सकती है। तीनों आरोपी दबंग बताए जाते हैं।

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स्पीड ट्रायल चला दिलाई जाएगी सजा - डीआईजी

सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने सोमवार को एकमा थाना पहुंच गैंगरेप मामले की जांच-पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से मामले की प्रगति की जानकारी ली। घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अनुसंधान में तेजी लाने तथा सभी पहलुओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने कहा कि पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और हर संभव साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले में स्पीडी ट्रायल में ले जाया जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और अनुसंधान को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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