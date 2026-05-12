बिहार के छपरा में लाइब्रेरी जा रही छात्रा को चाकू दिखा उठा ले गए, गैंगरेप के बाद तीन पर FIR

छात्रा अपने गांव के ही एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से गंजपर स्थित पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी तभी मांझी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर दो लड़के पहुंचे और चाकू का भय दिखाकर छात्रा को कोहड़गढ़ गांव के समीप सड़क किनारे झाड़ी में ले गए।

बिहार के छपरा जिले में एक छात्रा से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहं एकमा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर स्थित पाठशाला लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही छात्रा से रविवार को दो युवकों ने चाकू के बल पर झाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म किया। दाऊदपुर के एक गांव की रहने वाली छात्रा को बाइक पर सवार हो कर अपने गांव के एक युवक के साथ लाइब्रेरी जाते वक्त बाइक सवार दो किशोरों ने जबरन रोक लिया।

इस दौरान दोनों ने एक अन्य मित्र को भी बुला लिया। पीड़िता के बयान पर तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई। पुलिस ने इस मामले में एसडीपीओ टू राज कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर एक आरोपित 17 वर्षीय किशोर को हिरासत में लिया है। एफएसएल की टीम ने सोमवार को घटनास्थल पर पहुंच कर जांच की और साक्ष्य इकट्ठे किए।

पीड़िता का भी चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार किशोरी 10 मई को हंसराजपुर स्थित पाठशाला लाइब्रेरी में पढ़ने जा रही थी। अपने गांव के ही एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से गंजपर स्थित पेट्रोल पंप के पास से गुजर रही थी तभी मांझी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर दो लड़के पहुंचे और चाकू का भय दिखाकर छात्रा को कोहड़गढ़ गांव के समीप सड़क किनारे झाड़ी में ले गए।

उनमें से एक ने फोन कर एक और लड़के को बुला लिया। उसके बाद दो लड़कों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। किशोरी के चीखने-चिल्लाने पर तीनों भाग निकले। किशोरी ने प्राथमिकी में बताया है कि वह लड़कों का नाम पता नहीं जानती, लेकिन चेहरे से पहचान सकती है। तीनों आरोपी दबंग बताए जाते हैं।