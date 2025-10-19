गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को ‘नमक हराम’ बताया, कहा- आयुष्मान योजना का उपकार नहीं मानते
संक्षेप: केंद्रीय मंत्री बिहार के अरवल जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को ‘नमक हराम’ बता दिया। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मुसलमान आयुष्मान योजना का उपकार नहीं मानते हैं।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। बिहार में वोटिंग से पहले उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। केंद्रीय मंत्री बिहार के अरवल जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों को ‘नमक हराम’ बता दिया। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि मुसलमान आयुष्मान योजना का उपकार नहीं मानते हैं।
गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग के लिए काम करती है लेकिन मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। एक मौलवी के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, 'मैंने उनसे पूछा कि आयुष्मान कार्ड मिला तो उन्होंने कहा कि हां मिला। मैंने पूछा कि हिंदू-मुसलमान हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं हुआ। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने पूछा कि आपने हमको वोट दिया तो उन्होंने कहा कि हां दिया था। हमने कहा कि यह बात खुदा का नाम लेकर बोलिए तो।
तब उन्होंने कहा कि नहीं दिया था। हमने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं। हमने गाली दी थी तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना माने उसको 'नमक हराम'बोलते हैं। मैंने कहा कि मौलवी साहब इन 'नमक हरामों' का वोट नहीं चाहिए।
मुड़ी कटवा की पार्टी को परास्त करना है- गिरिराज सिंह
गिरिराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि अरवल में मुड़ी कटवा की पार्टी को इस बार परास्त करना है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का वजूद खत्म हो गया है। इस विधानसभा चुनाव में लगभग चार दर्जन जगह से महागठबंधन के घटक दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई नेता नहीं है। ऐसे में बिना दूल्हा का बाराती कैसे हो सकता है। इधर एनडीए में केंद्र में मोदी जी एवं राज्य में नीतीश कुमार नेता हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां को गिनाते हुए कहा कि आज प्रत्येक व्यक्ति जीडीपी 80000 है। केंद्र और राज्य की सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है।
तेजस्वी यादव झूठा वादा कर रहे हैं- गिरिराज सिंह
उन्होंने कहा कि आज तेजस्वी यादव हर घर को सरकारी नौकरी देने का झूठा वादा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास सहित तमाम योजनाओं के लाभ मुस्लिम समाज के लोगों को भी मिला। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे ‘नमक हरामो’ का वोट नहीं चाहिए। नीतीश सरकार के आने के पहले लोग अगर 5:00 बजे तक घर वापस नहीं आते थे तो परिवार में चिंता होती थी। लेकिन जब से नीतीश कुमार आए तो सब चिंताएं दूर हो गई। यहां तक कि महिलाएं भी रात में भी निसंकोच घर में आ जा सकती है।