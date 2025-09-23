हे मां! लालू जी के खानदान को कभी सत्ता में नहीं आने दीजिए.., बोले गिरिराज सिंह- तेजस्वी ने गलत आशीर्वाद मांगा

गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘कपूत को वो आशीर्वाद नहीं देती हैं। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो सत्ता के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उनके पिता ने बिहार के लिए जो कुछ किया वो अब दोबारा नहीं होगा।'

बिहार समेत पूरे देश भर में दुर्गा पूजा की धूम है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में दशहरा की शुभकामनाएं हेते हुए मां दुर्गा से प्रार्थना की थी कि वो बिहार को दुख से उबारे क्योंकि बिहार ने भुखमरी, पलायन और गरीबी सब कुछ सह लिया है। अब तेजस्वी यादव की इन बातों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘कपूत को वो आशीर्वाद नहीं देती हैं। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो सत्ता के बारे में सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उनके पिता ने बिहार के लिए जो कुछ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। करोड़ों बेटे मां दुर्गा से यहीं आशीर्वाद मांगते हैं कि हे मां, लालू जी के खानदान को कभी सत्ता में नहीं आने दीजिए नहीं तो बहू-बेटी की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। अब वो दिन फिर ना देखने को मिले। इसलिए तेजस्वी जी आपने गलत आशीर्वाद मांग लिया।’

तेज प्रताप यादव ने क्या कहा था… नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद ने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही एक्स पर लिखा है कि हे मां! बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भुखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सबकुछ सह लिया। अब बिहार को इस दुख से उबारिये।