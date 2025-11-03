लंगूर की तरह कूद गए, राहुल गांधी पर क्या बोल गए गिरिराज? कांग्रेस नेता का मछली पकड़ते वीडियो वायरल

संक्षेप: Bihar Elections: गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना लंगूर से की है और जाली आदमी करार दिया है।

Bihar Elections: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित किया। सभा के बाद वे मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए। मुकेश सहनी की मौजूदगी में आम लोगों के साथ जल क्रिड़ा का आनंद लिया। इस पर राजनीति तेज हो गई है। बेगूसराय सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना लंगूर से की है और जाली आदमी करार दिया है।

मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बेगूसराय में सर्कस की तरह से सीन दिखाया। ये जाली आदमी हैं, लंगूर की तरह कूद गए। जाल में पहले से मछली थी। उसे उठाकर गरीबों का मजाक उड़ाया। अगर गरीबों का दर्ज जानना हो तो उनके संपर्क में रहना पड़ता है। जिसके पैर ना फटे बेबाई, वो का जाने पीड़ पराई। मछली पकड़ने के वे लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। गिरिराज सिंह ने इसे वोट के लिए नौटंकी करार दिया।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब इनके लिए यही काम बच गया है। इसके शिवा उनके पास कोई काम ही नहीं है। पीएम की मां को गाली दिलवाते हैं तो भी विदेश में भारत की निंदा करते हैं। कभी छठ को ड्रामा बताते हैं। ऐसे आदमी मछली नहीं पकड़ेगा तो और क्या करेगा। दिखावा करके वोट बटोरना चाहते हैं। इससे जनता पिछली बातें भूलने वाली नहीं है।