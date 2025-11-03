Hindustan Hindi News
लंगूर की तरह कूद गए, राहुल गांधी पर क्या बोल गए गिरिराज? कांग्रेस नेता का मछली पकड़ते वीडियो वायरल

लंगूर की तरह कूद गए, राहुल गांधी पर क्या बोल गए गिरिराज? कांग्रेस नेता का मछली पकड़ते वीडियो वायरल

संक्षेप: Bihar Elections: गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना लंगूर से की है और जाली आदमी करार दिया है।

Mon, 3 Nov 2025 09:26 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Elections: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित किया। सभा के बाद वे मछली पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए। मुकेश सहनी की मौजूदगी में आम लोगों के साथ जल क्रिड़ा का आनंद लिया। इस पर राजनीति तेज हो गई है। बेगूसराय सांसद और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी की तुलना लंगूर से की है और जाली आदमी करार दिया है।

मीडिया से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वोट के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बेगूसराय में सर्कस की तरह से सीन दिखाया। ये जाली आदमी हैं, लंगूर की तरह कूद गए। जाल में पहले से मछली थी। उसे उठाकर गरीबों का मजाक उड़ाया। अगर गरीबों का दर्ज जानना हो तो उनके संपर्क में रहना पड़ता है। जिसके पैर ना फटे बेबाई, वो का जाने पीड़ पराई। मछली पकड़ने के वे लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। गिरिराज सिंह ने इसे वोट के लिए नौटंकी करार दिया।

इससे पहले केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने भी राहुल गांधी के मछली पकड़ने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब इनके लिए यही काम बच गया है। इसके शिवा उनके पास कोई काम ही नहीं है। पीएम की मां को गाली दिलवाते हैं तो भी विदेश में भारत की निंदा करते हैं। कभी छठ को ड्रामा बताते हैं। ऐसे आदमी मछली नहीं पकड़ेगा तो और क्या करेगा। दिखावा करके वोट बटोरना चाहते हैं। इससे जनता पिछली बातें भूलने वाली नहीं है।

रविवार को राहुल गांधी का एक अलग रूप बिहार के बेगूसराय में दिखा। पार्टी की प्रत्याशी अमिता भूषण के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। जनसभा में उन्होंने मोदी सरकार कर जमकर हमला किया। उसके बाद मछली पालन देखने गए। वहां नौका बिहार करते करते अचानक तालाब में कूद गए और लोगों के साथ आनंद लेने लगे। यह देखकर कांगेस के कार्यकर्ता तालियां बजाने लगे जबकि उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मी असहज हो गए। राहुल गांधी ने मछली पकड़ी और आम लोगों के साथ पोटो खिचवाया। मौके पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी मौजूद थे। इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि बहुत अच्छा लगा।

