यूजीसी नियम सनातन को बांटने वाला; SC की रोक पर मोदी-शाह को धन्यवाद देने लेगे गिरिराज सिंह

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूजीसी के नए नियमों को सनातन को बांटने वाला करार दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन पर रोक लगाए जाने का धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाए जाने के बाद सियासी पारा और बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूजीसी के नियमों को सनातन को बांटने वाला बता दिया। जब शीर्ष अदालत ने रोक लगाई तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देने लगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूजीसी के नियम रोक लगाना भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है।

भूमिहार जाति (सवर्ण वर्ग) से आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा- सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यह पोस्ट साझा की थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे डिलीट कर दिया।

इसके बाद, नया ट्वीट करते हुए गिरिराज ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने लिखा- “यूजीसी नियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास तथा एकता के साथ न्याय, संतुलन एवं संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा है।”

बता दें कि पिछले दिनों यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए थे। इसके तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी और जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। नए नियम लागू होने के बाद देश भर में सवर्ण वर्ग की ओर से इसका विरोध शुरू हो गया। सवर्णों का दावा है कि इन नियमों का उनके खिलाफ गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है।