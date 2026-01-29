Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGiriraj Singh called UGC rules divisive Sanatan thanks Modi Shah on Supreme Court stay order
यूजीसी नियम सनातन को बांटने वाला; SC की रोक पर मोदी-शाह को धन्यवाद देने लेगे गिरिराज सिंह

यूजीसी नियम सनातन को बांटने वाला; SC की रोक पर मोदी-शाह को धन्यवाद देने लेगे गिरिराज सिंह

संक्षेप:

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूजीसी के नए नियमों को सनातन को बांटने वाला करार दिया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन पर रोक लगाए जाने का धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया।

Jan 29, 2026 04:43 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाए जाने के बाद सियासी पारा और बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यूजीसी के नियमों को सनातन को बांटने वाला बता दिया। जब शीर्ष अदालत ने रोक लगाई तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद देने लगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि यूजीसी के नियम रोक लगाना भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भूमिहार जाति (सवर्ण वर्ग) से आने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा- सनातन को बांटने वाले यूजीसी के नियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने पर हार्दिक आभार। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और सनातन की अखंड एकता की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी यह पोस्ट साझा की थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे डिलीट कर दिया।

गिरिराज सिंह का फेसबुक पोस्ट

इसके बाद, नया ट्वीट करते हुए गिरिराज ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्होंने लिखा- “यूजीसी नियम पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है। मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास तथा एकता के साथ न्याय, संतुलन एवं संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा है।”

बता दें कि पिछले दिनों यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के साथ जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए नियम लागू किए थे। इसके तहत यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमिटी बनाई जाएगी और जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर कार्रवाई की जाएगी। नए नियम लागू होने के बाद देश भर में सवर्ण वर्ग की ओर से इसका विरोध शुरू हो गया। सवर्णों का दावा है कि इन नियमों का उनके खिलाफ गलत तरीके से उपयोग किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:यूजीसी रूल्स पर SC की दोटूक- समाज ही बंट जाएगा; रोक लगाते हुए कहीं 5 बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए समानता नियमों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई। इस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने गुरुवार को यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी। सरकार से इस पर कमिटी गठित कर इन नियमों की समीक्षा करने को कहा गया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगर इसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो आने वाले समय में यह समाज के विभाजन का कारण बन सकता है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Giriraj Singh UGC Rules 2026 UGC अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।