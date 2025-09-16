गिरिराज सिंह ने लगा दिया नीतीश जिंदाबाद का नारा, कभी कहा था- देहाती औरत की तरह झगड़ रहे

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कभी सीधी और कभी छुपी आलोचना के लिए चर्चित भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगा दिया।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया रैली में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा दिए। बिहार भाजपा में जब सुशील मोदी का दबदबा था, तब से गठबंधन में रहने या ना रहने के हिसाब से गिरिराज खुलकर या घुमाकर बिहार के सीएम नीतीश पर बोलते रहे हैं। 2013 में जब मोदी की पीएम की दावेदारी तय हुई थी, उससे पहले ही गिरिराज बिहार में उनके मुखर समर्थक बन चुके थे। नीतीश सरकार में भी मंत्री रहे गिरिराज ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश की तुलना देहाती औरत से कर दी थी और कहा था कि वो ईर्ष्या के कारण मोदी से झगड़ रहे हैं।

पीएम मोदी सोमवार को पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत के साथ-साथ लगभग 40 हजार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए थे। पीएम मोदी के आने से पहले मंच पर कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं का भाषण चल रहा था। एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बाद मोदी जब खुली जीप में नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ सभा में पहुंचे, तब गिरिराज सिंह का भाषण चल रहा था। भाषण के दौरान मोदी की जीप पहुंचने के कारण माइक संभाल रहे गिरिराज ने बैठने से पहले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए और लगवाए।