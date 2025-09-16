गिरिराज सिंह ने लगा दिया नीतीश जिंदाबाद का नारा, कभी कहा था- देहाती औरत की तरह झगड़ रहे
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कभी सीधी और कभी छुपी आलोचना के लिए चर्चित भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लगा दिया।
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूर्णिया रैली में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा दिए। बिहार भाजपा में जब सुशील मोदी का दबदबा था, तब से गठबंधन में रहने या ना रहने के हिसाब से गिरिराज खुलकर या घुमाकर बिहार के सीएम नीतीश पर बोलते रहे हैं। 2013 में जब मोदी की पीएम की दावेदारी तय हुई थी, उससे पहले ही गिरिराज बिहार में उनके मुखर समर्थक बन चुके थे। नीतीश सरकार में भी मंत्री रहे गिरिराज ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश की तुलना देहाती औरत से कर दी थी और कहा था कि वो ईर्ष्या के कारण मोदी से झगड़ रहे हैं।
पीएम मोदी सोमवार को पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई सेवा की शुरुआत के साथ-साथ लगभग 40 हजार करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए थे। पीएम मोदी के आने से पहले मंच पर कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं का भाषण चल रहा था। एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद बाद मोदी जब खुली जीप में नीतीश, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ सभा में पहुंचे, तब गिरिराज सिंह का भाषण चल रहा था। भाषण के दौरान मोदी की जीप पहुंचने के कारण माइक संभाल रहे गिरिराज ने बैठने से पहले नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाए और लगवाए।
नरेंद्र मोदी और पप्पू यादव के ठहाके से खलबली; पूर्णिया के सांसद ने खुद बताया- क्या बात हुई थी?
नीतीश कुमार के साथ अपना राजनीतिक समीकरण उलझाकर रखने के लिए मशहूर गिरिराज सिंह ने पिछले 11-12 साल में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष को बहुत कुछ कहा है। नीतीश से जुड़े उनके पुराने चर्चित या विवादित बयानों पर एक नजर डालते हैं।
- दिसंबर 2024 में गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और नवीन पटनायक के लिए भारत रत्न की मांग की थी।
- नीतीश के एनडीए में वापस लौटने से पहले मई 2023 में बेगूसराय में भाजपा की एक सभा में गिरिराज सिंह ने बिहार में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत बताई थी और सम्राट चौधरी की मौजूदगी में नारा लगवाया था- बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो।
- अगस्त 2022 में जब नीतीश ने एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन की सरकार बना ली थी, तब गिरिराज सिंह ने तंज में कहा था कि वो अकेले सीएम नहीं बन सकते हैं और पीएम मैटेरियल बनने चले हैं।
- अगस्त 2022 में ही एक टीवी चैनल से बातचीत में गिरिराज ने कहा था कि नीतीश ऐसे सीएम हैं, जो अमरलत्ता हैं, कोई वृक्ष नहीं बन पाए। उनकी वही खासियत है, जो अमरलत्ता में है। वो जिस पेड़ पर चढ़ता है, उसका पत्ता ढंक जाता है और वो हरा-भरा, पीला दिखता है।
- 11 फरवरी 2016 को गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया था- वोट की राजनीति के लिए नीतीश बाबू ने देश की सुरक्षा से खिलबार (खिलवाड़) किया। अब जब सच्चाई परत दर परत खुल गई तो नितिश (नीतीश) बाबू को देश से माफी मांगनी चाहिये।
- 18 मई 2024 को गिरिराज ने कहा था कि नीतीश कुमार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
- 19 अप्रैल 2014 को गिरिराज ने एक सभा में कहा था कि जो लोग मोदी को रोकना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का मुंह ताक रहे हैं। आने वाले दिनों में भारत में उनके लिए जगह नहीं होगी। उनके लिए सिर्फ पाकिस्तान में जगह होगी।
- 19 फरवरी 2014 को गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया था- नितीश (नीतीश) के राज मे आईएम (इंडियन मुजाहिदीन) के आतंकवाद (आतंकवादी) सिर्फ आतंकवादी नहीं है, इनको सरकारी आतंकवादी का स्टेटस हासिल है।
- 18 फरवरी 2014 को गिरिराज ने ट्वीट किया था- हमें पता होता कि नितीश (नीतीश) नरेंद्र मोदी को मारना चाहते हैं और इनका सम्बंध IM से है तो यह गठबंधन होता ही नहीं।
- 10 फरवरी 2014 को गिरिराज ने ट्वीट किया था- नितीश (नीतीश) अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं, आतंकवाद को प्रश्रय, पाकितान प्रेम और देशभक्त मोदी का विरोध ही इनकी पहचान है।
- 17 नवंबर 2013 को गिरिराज सिंह ने अहमदाबाद में कहा था कि नीतीश इंडियन मुजाहिदीन को खुली छूट देकर नरेंद्र मोदी के सफाया की साजिश रच रहे हैं। (27 अक्टूबर को पटना में मोदी की रैली के दौरान आधा दर्जन बम धमाके हुए थे जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी।)
- 4 नवंबर 2013 को गिरिराज सिंह ने कहा था कि नीतीश देहाती औरत की तरह मोदी से ईर्ष्या और झगड़ा कर रहे हैं।