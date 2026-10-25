कांग्रेस मुर्खों की टोली, खरगे के बयान पर गिरिराज सिंह भड़के; सीएम सम्राट बोले- माफी मांगें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीपर आपत्तिजनक बयान देकर मल्लिकार्जुन खरगे एनडीए के निशाने पर आ गए हैं। गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी के साथ जदयू, हम के नेताओं ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आपत्तिजनक बयान पर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। जदयू, बीजेपी, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खरगे पर पलटवार किया है। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताई। रविवार को मल्लिकार्जुन खरगे ने पटना में आयोजित कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी की चर्चा करते हुए विवादास्पद बयान दिया। कहा कि मोदी का बाप भी जाएगा।
गिरिराज सिंह ने मल्किार्जुन खरगे के बयान पर कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला किया। कहा कि कांग्रेस मुर्खोँ की टोली है। पहले लगा था कि केवल राहुल गांधी ही ऐसा बयान देते रहे हैं अब लगता है कि पूरी पार्टी उसी रास्ते पर है। नेहरु खानदान का कब्र खुद चुका है। 30-40 सालों से देश के आठ-नौ राज्यों में कांग्रेस का नामलेवा नहीं है। उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। मोदी है, मोदी रहेगा। मोदी 30 साल तक रहेगा। कांग्रेस का खात्मा हो चुका है। वे चाहे जितनी अराजकता फैलाएं, कुछ असर नहीं होने वाला है। खरगे नेहरु खानदान की नौकरी करें लेकिन, ऐसे बयान के लिए देश की जनता उनको सजा अवश्य देगी।
खरगे, राहुल माफी मांगेंः सम्राट चौधरी
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका यह बयान दिखाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस किस तरह देश के प्रधानमंत्री के परिवार के प्रति दुर्भावना रखते हैं। इस बयान को लेकर कांग्रेस, मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।
अपने गिरेबान में झांकेंः जदयू
जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक व्यक्तित्व पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले मल्लिकार्जुन खरगे को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। नीतीश कुमार को खरगे या कांग्रेस पार्टी के किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
जीतनराम मांझी की पार्टी की कड़ी आपत्ति
हम (से) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लघु जल संसाधन मंत्री डॉ संतोष कुमार सुमन ने डॉ श्रीकृष्ण सिंह जयंती समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए कथित बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी भाषा भारतीय लोकतंत्र की गरिमा, सार्वजनिक जीवन की मर्यादा और भारतीय संस्कृति की परंपराओं के अनुकूल नहीं है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से अपने बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। कहा कि कार्यक्रम के आयोजकों को भी इस प्रकरण पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए खेद व्यक्त करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें