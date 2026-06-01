'तीन हाथ जमीन' बयान मामले में कोर्ट पहुंचे गिरिराज सिंह, किया सरेंडर; फिर मिली जमानत
Bihar Top News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 2019 के कथित विवादित बयान मामले में सोमवार को बेगूसराय के एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
Bihar Top News: केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को सोमवार को एक बड़े और पुराने कानूनी मामले में बहुत बड़ी राहत मिली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके कथित विवादित 'तीन हाथ जमीन' वाले बयान से जुड़े मामले में गिरिराज सिंह ने सोमवार को बेगूसराय स्थित एसीजेएम सह एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर गंभीरता से विचार किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए तुरंत जमानत प्रदान कर दी।
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था कथित बयान
आपको बता दें कि यह पूरा हाई-प्रोफाइल मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। तब बेगूसराय के मशहूर जीडी कॉलेज मैदान में एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आरोप है कि इसी सभा में भाषण के दौरान गिरिराज सिंह ने कथित तौर पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस भाषण को लेकर तत्कालीन जिला प्रशासन के निर्देश पर बेगूसराय के नगर थाना में उनके खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश समेत विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से यह मामला अदालत में चल रहा है।
'न्याय की जीत हुई है'- जमानत मिलने के बाद बोले गिरिराज सिंह
अदालत से जमानत की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहत की सांस ली और कोर्ट परिसर के बाहर मीडियाकर्मियों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, "साल 2019 में अमित शाह जी की चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण के आधार पर मेरे खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। मुझे देश की न्यायपालिका पर पहले भी पूरा भरोसा था और आज भी है। अदालत से आज जो राहत मिली है, वह सीधे तौर पर न्याय की जीत हुई है।"
बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस की जांच प्रक्रिया और चार्जशीट पर उठाए बड़े सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने स्थानीय पुलिस की जांच और दाखिल की गई चार्जशीट की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ने अदालत का ध्यान खींचते हुए दलील दी, “पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई 20 पन्नों की चार्जशीट में से केवल तीन पन्ने ही ओरिजिनल कॉपी हैं, जबकि बाकी के सारे पन्ने महज फोटोकॉपी के रूप में संलग्न किए गए हैं।” फिलहाल गिरिराज सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में आगे भी जारी रहेगी।
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