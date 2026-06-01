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'तीन हाथ जमीन' बयान मामले में कोर्ट पहुंचे गिरिराज सिंह, किया सरेंडर; फिर मिली जमानत

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बेगूसराय
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Bihar Top News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 2019 के कथित विवादित बयान मामले में सोमवार को बेगूसराय के एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।

'तीन हाथ जमीन' बयान मामले में कोर्ट पहुंचे गिरिराज सिंह, किया सरेंडर; फिर मिली जमानत

Bihar Top News: केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को सोमवार को एक बड़े और पुराने कानूनी मामले में बहुत बड़ी राहत मिली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए उनके कथित विवादित 'तीन हाथ जमीन' वाले बयान से जुड़े मामले में गिरिराज सिंह ने सोमवार को बेगूसराय स्थित एसीजेएम सह एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर गंभीरता से विचार किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए तुरंत जमानत प्रदान कर दी।

2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था कथित बयान

आपको बता दें कि यह पूरा हाई-प्रोफाइल मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के समय का है। तब बेगूसराय के मशहूर जीडी कॉलेज मैदान में एक विशाल चुनावी जनसभा आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। आरोप है कि इसी सभा में भाषण के दौरान गिरिराज सिंह ने कथित तौर पर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस भाषण को लेकर तत्कालीन जिला प्रशासन के निर्देश पर बेगूसराय के नगर थाना में उनके खिलाफ दंगा भड़काने की कोशिश समेत विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से यह मामला अदालत में चल रहा है।

'न्याय की जीत हुई है'- जमानत मिलने के बाद बोले गिरिराज सिंह

अदालत से जमानत की मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहत की सांस ली और कोर्ट परिसर के बाहर मीडियाकर्मियों से खुलकर बातचीत की। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा, "साल 2019 में अमित शाह जी की चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण के आधार पर मेरे खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। मुझे देश की न्यायपालिका पर पहले भी पूरा भरोसा था और आज भी है। अदालत से आज जो राहत मिली है, वह सीधे तौर पर न्याय की जीत हुई है।"

बचाव पक्ष के वकील ने पुलिस की जांच प्रक्रिया और चार्जशीट पर उठाए बड़े सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने स्थानीय पुलिस की जांच और दाखिल की गई चार्जशीट की पूरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार ने अदालत का ध्यान खींचते हुए दलील दी, “पुलिस द्वारा कोर्ट में दाखिल की गई 20 पन्नों की चार्जशीट में से केवल तीन पन्ने ही ओरिजिनल कॉपी हैं, जबकि बाकी के सारे पन्ने महज फोटोकॉपी के रूप में संलग्न किए गए हैं।” फिलहाल गिरिराज सिंह को जमानत मिल गई है, लेकिन मामले की अगली सुनवाई कोर्ट में आगे भी जारी रहेगी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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