मोदी के सबका साथ, सबका विकास से सीखें गिरिराज; मुसलमानों को नमक हराम कहने पर बोली जेडीयू

संक्षेप: Bihar Election: जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि गिरिराज सिंह को कुछ बोलते समय पीएम मोदी के मंत्र को याद रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ,सबका विकास। गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को नमकहराम कहा था।

Giriraj Singh Version JDU: केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के मुसलमान नमकहराम बयान पर सियासी घमासान मचता दिख रहा है। एनडीए के साथी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि गिरिराज सिंह को पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास मंत्र से सीख लेना चाहिए। जेडीयू ने गिरिराज सिंह को संविधान के शपथ की याद दिला दी है।

जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार ने गिरिराज सिंह के बयान पर पार्टी रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह कुछ बोलने के समय पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्र को याद रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ,सबका विकास। वोट देने का सबका अपना अधिकार है। गिरिराज सिंह ने देश की संप्रभुता और एकता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की शपथ ली है। तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल चुनावी माहौल में जदयू अपने मुस्लिम समर्थकों को नाराज नहीं करना चाहती है। मुस्लिम वोट को जेडीयू अपना बैंक मानती है।

इससे पहले कई बार गिरिराज सिंह मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद बयान दे चुके हैं। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की भी बात कही। वे हमेशा मुस्लिम समाज पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते रहते हैं। पर पहली बार जेडीयू की ओर से आधिकारिक तौर गिरिराज सिंह के खिलाफ प्रतिक्रिया आई है।