Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGiriraj should learn from Modi Sabka Saath, Sabka Vikas vision JDU slams for calling Muslims namakharam
मोदी के सबका साथ, सबका विकास से सीखें गिरिराज; मुसलमानों को नमक हराम कहने पर बोली जेडीयू

मोदी के सबका साथ, सबका विकास से सीखें गिरिराज; मुसलमानों को नमक हराम कहने पर बोली जेडीयू

संक्षेप: Bihar Election: जेडीयू प्रवक्ता ने कहा है कि गिरिराज सिंह को कुछ बोलते समय पीएम मोदी के मंत्र को याद रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ,सबका विकास। गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को नमकहराम कहा था।

Sun, 19 Oct 2025 09:25 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Giriraj Singh Version JDU: केंद्रीय कपड़ा मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के मुसलमान नमकहराम बयान पर सियासी घमासान मचता दिख रहा है। एनडीए के साथी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि गिरिराज सिंह को पीएम नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास मंत्र से सीख लेना चाहिए। जेडीयू ने गिरिराज सिंह को संविधान के शपथ की याद दिला दी है।

जेडीयू के प्रवक्ता मनीष कुमार ने गिरिराज सिंह के बयान पर पार्टी रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि गिरिराज सिंह कुछ बोलने के समय पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्र को याद रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ,सबका विकास। वोट देने का सबका अपना अधिकार है। गिरिराज सिंह ने देश की संप्रभुता और एकता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की शपथ ली है। तो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। दरअसल चुनावी माहौल में जदयू अपने मुस्लिम समर्थकों को नाराज नहीं करना चाहती है। मुस्लिम वोट को जेडीयू अपना बैंक मानती है।

ये भी पढ़ें:गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को ‘नमक हराम’ बताया, कहा- उपकार नहीं मानते
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इससे पहले कई बार गिरिराज सिंह मुसलमानों के खिलाफ विवादास्पद बयान दे चुके हैं। उन्होंने मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की भी बात कही। वे हमेशा मुस्लिम समाज पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते रहते हैं। पर पहली बार जेडीयू की ओर से आधिकारिक तौर गिरिराज सिंह के खिलाफ प्रतिक्रिया आई है।

ये भी पढ़ें:भय बिनु होए न प्रीति; गिरिराज को जीतनराम मांझी का सपोर्ट, क्या है मामला

हार्डकोर हिन्दू नेता गिरिराज सिंह ने अपने एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी आयुष्मान कार्ड समेत सभी लाभकारी योजनाओं में जाति या धर्म नहीं देखते। मुस्लिम समाज भी इन योजनाओं का लाभ उठाता है। पीएम कभी उन्हें गाली भी नहीं देते। इतना होने के बाद भी मुसलमान मोदी को वोट नहीं देते। उपकार नहीं मानने वाले तो नमकहराम ही कहलाएंगे ना। हमे नमकहरामों का वोट नहीं चाहिए। चुनावी मौसम में गिरिराज सिंह के बयान से मुस्लिम वोट बिखर सकता है।

ये भी पढ़ें:पूर्वजों से भूल हुई; राहुल-तेजस्वी पर गिरिराज भड़के, फिर छेड़ा पाकिस्तान राग
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Giriraj Singh Bihar Elections Bihar Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।