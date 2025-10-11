घोसी से माले विधायक ने नामांकन की तारीख बता दी, राजद में आए राहुल शर्मा पर सस्पेंस बढ़ा

बिहार की घोसी विधानसभा सीट से सीपीआई माले के विधायक रामबली सिंह यादव ने नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। जेडीयू से राजद में आए पूर्व विधायक राहुल शर्मा के टिकट पर अब सस्पेंस पैदा हो गया है।

बिहार के जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट से सीपीआई माले के विधायक रामबली सिंह यादव ने नामांकन की तारीख का ऐलान कर दिया है। एक दिन पहले नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) को छोड़ तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) में आए पूर्व विधायक राहुल शर्मा पर सस्पेंस बढ़ गया है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही माले विधायक ने घोसी से 16 अक्टूबर को पर्चा भरने की घोषणा कर दी है। अब राजद में आए राहुल शर्मा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर लड़ेंगे तो उन्हें कौन-सी सीट मिलेगी, इस पर संशय पैदा हो गया है।

भूमिहार समाज से आने वाले राहुल शर्मा 2010 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने थे। उनके पिता जगदीश शर्मा भी घोसी से लगातार 8 बार विधायक रहे थे। राहुल को आरजेडी जॉइन कराकर तेजस्वी द्वारा मगध क्षेत्र में भूमिहार वोटर को साधने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। मगर सहयोगी दल माले के मौजूदा विधायक रामबली सिंह यादव अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अब तेजस्वी के सामने यह चुनौती है कि राहुल शर्मा को चुनाव लड़ाना है तो उन्हें किस सीट पर सेट किया जाएगा।

अब तेजस्वी के सामने यह चुनौती है कि राहुल शर्मा को चुनाव लड़ाना है तो उन्हें किस सीट पर सेट किया जाएगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में माले के रामबली सिंह यादव ने जेडीयू के टिकट पर लड़े राहुल शर्मा को 17333 वोटों से हराया था। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान होने और कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।