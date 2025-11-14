Ghosi Result LIVE: घोसी चुनाव नतीजा; रामबली यादव और ऋतुराज कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Ghosi Assembly Seat Result LIVE 2025: जहानाबाद जिले की घोसी असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि सीपीआई-माले के रामबली सिंह यादव दोबारा जीतते हैं या फिर जेडीयू के ऋतुराज कुमार। ऋतुराज पूर्व सांसद अरुण के बेटे हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव में जहानाबाद जिले की घोसी सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। यहां सीपीआई-माले के रामबली सिंह यादव और जेडीयू के ऋतुराज कुमार के बीच मुकाबला है। 2020 के चुनाव में सीपीआई-माले के रामबली सिंह यादव ने जेडीयू के राहुल कुमार को हराया था। राहुल कुमार आठ बार विधायक रहे जगदीश शर्मा के बेटे हैं। वहीं इस बार चुनावी मैदान में रामबली सिंह के सामने पूर्व सांसद अरुण के बेटे ऋतुराज हैं। अब देखना होगा क्या रामबली फिर से जीत दर्ज कर पाते हैं या फिर उनकी हार होती है।

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत सीपीआई-माले के उम्मीदवार राम बली सिंह यादव (74712 वोट) ने जदयू से चुनाव लड़ रहे जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार (57379 वोट) को भारी वोटों के अंतर से हराया था। इस बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन ने रामबली सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला पूर्व सांसद अरुण के बेटे और जदयू प्रत्याशी ऋतुराज कुमार से होगा।