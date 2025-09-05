माई-बहिन योजना का महिलाओं से फॉर्म भरवाना ठगैती; विजय चौधरी का आरजेडी पर आरोप

नीतीश सरकार के मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने आरजेडी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा तथाकथित माई-बहिन योजना का फॉर्म ग्रामीण महिलाओं से भरवाया जा रहा है। यह सिर्फ ठगैती एवं झांसेबाजी है। लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आएगी।

जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि महागठबंधन खासकर राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा तथाकथित माई-बहिन योजना का फॉर्म भोली-भाली ग्रामीण महिलाओं से भरवाया जा रहा है। यह सिर्फ ठगैती एवं झांसेबाजी है। बिहार के लोग जानते हैं कि किसी भी योजना को पहले सरकार मंजूरी देती है। उसके बाद संबंधित विभाग उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित करती है। फिर सरकारी कर्मी संभावित लाभार्थियों से सरकारी प्रपत्र भरवाते हैं। तभी कोई लाभार्थी योजना के सही लाभ के हकदार होते हैं।

विजय चौधरी ने कहा कि महिला विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की कम पढ़ी-लिखी महिलाओं को भ्रमित कर माई-बहिन योजना' का फॉर्म भरवाना उनके साथ धोखाधड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक प्रभावकारी योजनाएं चलाये जाने के कारण महिलाओं में उनकी बढ़ती लोकप्रियता से महागठबंधन के नेता छटपटाहट में हैं। आने वाले चुनाव में सत्ता के करीब भी पहुंचना असंभव मानते हुए ये निराशा में उचित-अनुचित का फर्क भूल गए हैं। इसीलिए झांसेबाजी पर उतर आए हैं। मगर जनता इन्हें पहचानती है और वह इनके झांसे में आने वाली नहीं है।

जल संसाधन मंत्री ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। जिसमें एक परिवार की एक महिला को तत्काल 10,000 रुपए और छह महीने बाद 2 लाख रुपए देने की योजना है। उन्होंने कहा कि ‘माई बहिन’ के नाम पर ठगने से विपक्ष को महिलाओं का समर्थन तो नहीं मिलेगा साथ ही उनका ये सपना भी पूरा नहीं होगा।