Gehlot, Baghel and Adhir Ranjan are responsible for Bihar elections Congress appoints 41 district observers गहलोत, बघेल और अधीर रंजन को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी; कांग्रेस ने 41 जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsGehlot, Baghel and Adhir Ranjan are responsible for Bihar elections Congress appoints 41 district observers

गहलोत, बघेल और अधीर रंजन को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी; कांग्रेस ने 41 जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं। 

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 4 Oct 2025 09:59 PM
share Share
Follow Us on
गहलोत, बघेल और अधीर रंजन को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी; कांग्रेस ने 41 जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी को वरीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार को सूची जारी की गई। इसके अलावा पार्टी के सभी सांगठनिक जिलों में 41 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

जिसमें अविनाश पांडेय, कमेश्वर पटेल, हरीश चौधरी, काजी निजामुद्दीन, अजय कुमार लल्लू, भक्त चरण दास, अजय राय, शुभांकर सरकार, बंटी पटेल, ईशा खान चौधरी, तनुज पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल चौधरी, अभिषेक दत्त, राम किशन ओझा, सत्यनारायण पटेल, चेतन चौहान, बी वी श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया शामिल है।

बिहार कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित नेताओं को एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक (Senior Observers) नियुक्त किया है। साथ ही, बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।

ये भी पढ़ें:हटाए गए नाम जोड़े गए नामों से बहुत ज्यादा; बिहार वोटर लिस्ट पर कांग्रेस के सवाल
ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव से पहले NDA की घेराबंदी;कांग्रेस शुरू करेगी '20 साल, 20 सवाल' कैंपेन

आपको बता दें बिहार चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस ने बीस साल, बीस सवाल अभियान शुरू किया है। सदाकत आश्रम में आयोजित प्रेसवार्ता में शनिवार को एनएसयूआई प्रभारी कन्हैया कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से कोई भी व्यक्ति बिहार के लोगों से जुड़े मुद्दे पर मौजूदा डबल इंजन सरकार से रोजाना सवाल करेंगे।