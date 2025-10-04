गहलोत, बघेल और अधीर रंजन को बिहार चुनाव की जिम्मेदारी; कांग्रेस ने 41 जिला पर्यवेक्षक नियुक्त किए

बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पार्टी के तीन वरिष्ठ नेताओं को सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। जिसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी शामिल हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी को वरीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार को सूची जारी की गई। इसके अलावा पार्टी के सभी सांगठनिक जिलों में 41 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है।

जिसमें अविनाश पांडेय, कमेश्वर पटेल, हरीश चौधरी, काजी निजामुद्दीन, अजय कुमार लल्लू, भक्त चरण दास, अजय राय, शुभांकर सरकार, बंटी पटेल, ईशा खान चौधरी, तनुज पुनिया, प्रदीप जैन आदित्य, अनिल चौधरी, अभिषेक दत्त, राम किशन ओझा, सत्यनारायण पटेल, चेतन चौहान, बी वी श्रीनिवास, विक्रांत भूरिया शामिल है।

बिहार कांग्रेस की तरफ से किए गए ट्वीट में जानकारी देते हुए लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए निम्नलिखित नेताओं को एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक (Senior Observers) नियुक्त किया है। साथ ही, बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जिला चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।