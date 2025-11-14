Gayghat Result LIVE: गायघाट चुनाव नतीजा; जेडीयू की कोमल सिंह या राजद के निरंजन राय, किसकी जीत होगी?
संक्षेप: Gayghat Assembly Seat Result LIVE 2025: गायघाट विधानसभा सीट की काउंटिंग पर सबकी नजर है क्योंकि रिजल्ट का सीधा कनेक्शन सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह से है। जदयू प्रत्याशी कोमल सिंह उनकी बेटी है। देखना है कि कोमल सिंह जीतती हैं या राजद के निरंजन राय उन्हें हराकर अपनी जीत दुहराते हैं।
Gayghat Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की गायघाट विधानसभा सीट की काउंटिंग और रिजल्ट पर सबकी नजर है क्योंकि जीत या हार कैंडिडेट से अधिक लोजपा आर सांसद वीणा देवी और जदयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मुख्य मुकाबला राजद के मौजूदा विधायक निरंजन राय और जदयू की कोमल सिंह के बीच है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बीजेपी से नाराज और जदयू से चुनाव लड़ चुके अशोक सिंह को लड़ाया है। बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से मतगणना होने वाली है। 6 नवम्बर को पहले चरण में गायघाट में मतदान हुआ। कुल 69.29 प्रतिशत वोटिंग हुई। अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव वोट मांगने गायघाट पहुंचे।
गायघाट 2025 के चुनाव में दिग्गजों का अखाड़ा बना। राजद छोड़कर जदयू में आए पूर्व विधायक महेश्व यादव के पुत्र प्रभात किरण जदयू से चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे। लेकिन गायघाट की पूर्व विधायक,वर्तमान में वैशाली लोकसभा सांसद वीणा देवी और जदयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह की बेटी कोमल सिंह को एनडीए का टिकट मिल गया। गायघाट में एनडीए के विधानसभा सम्मेलन में प्रभात किरण और कोमल सिंह के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ। कोमल सिंह की एमपी मां और एमएलसी पिता ने गायघाट को नाक का सवाल बना लिया। नीतीश कुमार और चिराग पासवान समेत जेपी नड्डा भी गायघाट चुनाव प्रचार करने आए।
दूसरी ओर निरंजन राय को दूसरी जीत दिलाने के लिए तेजस्वी यादव ने भी ताकत झोंक दी। जदयू के बागी प्रभात किरण राजद कैंडिडेट के साथ आ गए। गायघाट में यादव, राजपूत और सहनी वोटों की बहुलता है। निरंजन राय(यादव) और कोमल सिंह(राजपूत) को अपने अपने समीकरण के मतदाताओं से उम्मीद है। अधिकांश इन्हीं समाज के नेताओं को यहां प्रतिनिधित्व का मौका मिला। इस बार दोनों ओर से भीतरघात की भी जानकारी मिली है।
मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।