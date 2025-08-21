गयाजी में 22 अगस्त को सभी स्कूल बंद करने का आदेश, पीएम नरेंद्र मोदी की बोधगया में है रैली

गयाजी जिले में शुक्रवार, 22 अगस्त को सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के चलते यह फैसला लिया गया है। पीएम की बोधगया में शुक्रवार को सभा है।

बिहार के गयाजी जिले में 22 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शु्क्रवार को गयाजी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान बोधगया के मगध विश्वविद्यालय परिसर में उनकी जनसभा होगी। सभा में करीब 3 लाख लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से जिले के सभी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई है।

इस संबंध में गयाजी के डीएम की पहल पर गुरुवार को जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि 22 अगस्त शुक्रवार को पीएम का गया परिभ्रमण कार्यक्रम है। इस कारण जिले के सभी छोटे-बड़े मार्गों से हजारों की संख्या में वाहनों की आवाजाही हो सकती है। सुचारू रूप से यातायात की समस्या पैदा हो सकती है। बच्चों को स्कूल से आने व जाने में होने वाली असुविधा को देखते हुए शुक्रवार को सभी विद्यालय बंद रखने को कहा गया है।