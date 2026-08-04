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Gaya News: पंखा चालू करने के दौरान करंट से युवक झुलसा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गया
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Gaya News: बांकेबाजार थाना क्षेत्र के बीचकप्पी गांव में एक युवक पंखा चालू करते समय करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। जितेंद्र कुमार को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। चिकित्सकों का कहना है कि उसे समय पर अस्पताल लाने से उसकी हालत में सुधार हो रहा है।

Gaya News: पंखा चालू करने के दौरान करंट से युवक झुलसा

Gaya News: बांकेबाजार थाना क्षेत्र के बीचकप्पी गांव में मंगलवार दोपहर पंखा चालू करने के दौरान करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। घायल की पहचान कामेश्वर मांझी के 30 वर्षीय पुत्र जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों में अफरातफरी मच गई। ग्रामीणों की मदद से उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बांकेबाजार पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। ग्रामीण लोहड़ी मांझी ने बताया कि जितेंद्र घर में पंखा चालू करने गया था। इसी दौरान वह बिजली की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने बिजली आपूर्ति बंद कर उसे सुरक्षित बाहर निकाला।

चिकित्सकों के अनुसार समय पर अस्पताल पहुंचाने से उसकी हालत में सुधार है और उसे निगरानी में रखकर उपचार किया जा रहा है।

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