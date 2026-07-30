Gaya News: देसी कट्टा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार
Gaya News: पंचानपुर थाना की पुलिस ने पडरिया गांव के युवक टेकन बिंद उर्फ पंकज को पकड़ा है। पंकज ने बताया कि उसने सुरक्षा के लिए घर में कट्टा रखा था। पुलिस ने तलाशी के दौरान कट्टा, जिंदा कारतूस और शराब बरामद किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
Gaya News: पंचानपुर थाना की पुलिस ने देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और शराब के साथ युवक को पकड़ा है। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान पंचानपुर थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव के सिद्धेश्वर बिंद के पुत्र टेकन बिंद उर्फ पंकज के रूप में हुई है। पंकज ने पुलिस को बताया कि वर्षों से कट्टा घर में रखा हुआ था। सुरक्षा के ख्याल से कट्टा रखने की बात कही। पुलिस ने अवैध हथियार और शराब के साथ पंकज को गिरफ्तार कर लिया। पंचानपुर थाना के एसएचओ पद्माकर उपाध्याय ने बताया कि पड़रिया में संदिग्ध व्यक्ति के सत्यापन के क्रम में पंकज को पकड़ा गया है।
पंकज के संदिग्ध आचरण के बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो बक्शा में छिपाकर रखा गया देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और चार लीटर देसी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट समेत अन्य सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
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